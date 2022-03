1Password lance des outils pour les développeurs afin d’améliorer l’expérience et la productivité

La société de gestion de mots de passe pour les entreprises 1Password a lancé un nouvel ensemble de fonctionnalités appelé Developer Tools afin d’aider les développeurs à mieux sécuriser et partager leurs secrets.

Grâce aux Developer Tools, les développeurs peuvent générer, gérer et accéder aux secrets en toute sécurité au sein de leurs flux de travail de développement, à commencer par Git. La nouvelle offre de 1Password permet également de simplifier les processus complexes et d’améliorer les pratiques de sécurité afin de garantir la protection des données sans ralentir le pipeline de développement. Parallèlement, Developer Tools fournit aux développeurs un accès sécurisé aux secrets dont ils ont besoin, où qu’ils soient et sur n’importe quel appareil qu’ils utilisent.

Akshay Bhargava, chef de produit et directeur général des solutions émergentes chez 1Password, a expliqué dans un communiqué de presse comment Developer Tools peut rendre la sécurité plus pratique pour les développeurs :

Les développeurs rencontrent beaucoup de complexité lors de la création et du déploiement de logiciels sécurisés, et il peut souvent sembler que la sécurité et la commodité sont irréconciliables. 1Password Developer Tools a pour but de leur faciliter la vie en rendant les processus de sécurité complexes plus pratiques, et en faisant de la sécurité une chose facile

Selon le récent rapport de 1Password, un quart des employés des entreprises informatiques et DevOps ont des secrets dans 10 endroits différents ou plus et les ont partagés avec leurs collègues en utilisant des e-mails, Slack et d’autres canaux non sécurisés. Plus de la moitié (61 %) des projets sont également retardés en raison d’une mauvaise gestion des secrets et un développeur sur trois (36 %) a partagé des secrets sur des canaux non sécurisés pour augmenter sa productivité.

En plus de protéger les mots de passe et les informations personnelles, les Developer Tools peuvent améliorer la productivité en permettant la génération rapide de clés SSH, l’accès transparent aux données via une interface de ligne de commande (CLI) utilisant l’authentification biométrique et la gestion sécurisée des secrets dans une seule application.

Des outils très utiles pour les développeurs

Une fois les clés SSH générées en quelques clics, 1Password pour le navigateur remplit automatiquement les clés publiques sur les sites les plus populaires, notamment GitHub, GitLab, BitBucket et Digital Ocean. Ensuite, en utilisant l’agent SSH intégré de Developer Tools, les développeurs peuvent pousser du code vers GitHub et authentifier d’autres workspace SSH dans un terminal en scannant simplement leur empreinte digitale.

Les développeurs peuvent également utiliser le nouvel ensemble de fonctionnalités pour stocker des secrets dans des coffres-forts chiffrés comme l’un des nombreux types d’éléments par défaut, y compris les références API, le compte AWS, la base de données, le serveur ou la clé SSH, afin d’aider à prévenir les brèches causées par des fuites de secrets.

Les organisations et les développeurs intéressés par le stockage de leurs secrets à l’aide de 1Password peuvent consulter le site de la société pour plus d’informations sur les outils pour développeurs.