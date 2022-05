Mastodon, une intéressante alternative open source à Twitter

Twitter a connu une énorme évolution depuis sa naissance. Et c’est que bien que cela ne semble pas beaucoup, plus de 16 ans se sont écoulés depuis sa naissance. Pendant tout ce temps, au cours duquel des alternatives comme Mastodon ont émergé, nous avons vu des changements au niveau technique, dans le fonctionnement du service lui-même et aussi dans le type de contenu que nous pouvons trouver. Et à mon avis, en tant qu’utilisateur depuis 2008, ce qui a déjà plu, je pense que c’est le changement que j’ai le plus accusé et, parfois, celui qui me rend un peu fatigué de Twitter.

Twitter a un problème avec la haine et les fake news. Le débat sur la liberté d’expression est devenu récurrent lorsqu’on parle de ce réseau social, dans lequel on voit quotidiennement des mensonges élevés au rang de vérités incontestables, des insultes et des discriminations, des attaques personnelles, des campagnes de dénigrement et, en somme, des niveaux de polarisation que, personnellement, je trouve assez inquiétants.

Cependant, il est vrai que l’on peut aussi trouver des contenus sensationnels, généralement sous forme de fils de discussion. De l’aéronautique à la gastronomie, de l’histoire à l’architecture et à l’urbanisme, au cinéma… la liste est infinie. Et, un fil bien sélectionné peut nous offrir beaucoup et nous faire oublier la haine qu’il y a sur la plateforme.

Quoi qu’il en soit, il y a chaque jour plus de raisons d’envisager de quitter Twitter (et d’autres réseaux sociaux aussi), et une bonne partie d’entre elles ont moins à voir avec l’approche du réseau qu’avec son contenu, ses politiques, les risques pour la vie privée, la publicité, etc. Et si c’est votre cas et que vous ne connaissez toujours pas Mastodon, sachez que cette alternative existe déjà depuis longtemps.

Qu’est-ce que Mastodon ?

Lancé en octobre 2016, Mastodon est un réseau social de microblogging, une description qu’il est impossible de ne pas rapprocher de Twitter. Et ce n’est évidemment pas un hasard, puisqu’en explorant ce réseau social, on constate que Mastodon pourrait parfaitement passer pour un clone de Twitter, même s’il est vrai que son aspect visuel rappelle davantage certaines applications de gestion de comptes et de services des réseaux sociaux.

Néanmoins, cette similitude initiale entre Mastodon et Twitter ne doit pas nous dérouter, car dès que l’on creuse un peu plus, on trouve des différences, tant dans le concept que dans le fonctionnement. Et c’est dans ces différences que réside la raison pour laquelle un nombre encore pas très important, mais croissant d’utilisateurs ont franchi le pas. Qu’il s’agisse d’échanger Twitter contre Mastodon ou d’utiliser simultanément les deux, la curiosité à l’égard de ce réseau social ne cesse de croître.

Une différence essentielle entre Twitter et Mastodon est que ce dernier est open source. Ainsi, et contrairement à ce qui se passe avec Twitter, tout utilisateur qui le souhaite peut analyser les entrailles de Mastodon pour en connaître le fonctionnement. Cela suppose un modèle de transparence auquel nous ne sommes pas habitués avec les réseaux sociaux et leurs algorithmes, et cela indique précisément la direction que ces services devraient suivre.

Un réseau décentralisé

Une autre différence de Mastodon est qu’il s’agit d’un réseau décentralisé. Il est composé de plusieurs serveurs exploités d’une manière particulière. Cela soulève une différence très importante, à savoir que contrairement à ce qui se passe sur Twitter, les utilisateurs et le contenu varient d’un serveur à l’autre. Cependant, il existe des serveurs interconnectés (fédérés, dans le jargon de ce réseau social), de sorte que les utilisateurs qui accèdent à l’un d’entre eux peuvent voir le contenu d’autres serveurs Mastodon fédérés avec lui.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mastodon, c’est l’une des meilleures surprises qu’offre ce réseau social : Mastodon n’a pas de publicité. Cependant, à ce stade, il est important de prendre en compte une nuance, à savoir que rien n’empêche que cela change à l’avenir. Comme je l’ai déjà dit, les serveurs sont exploités individuellement par leurs gestionnaires, de sorte que si l’un d’entre eux décide, à un moment donné, de commencer à inclure de la publicité pour couvrir les dépenses du serveur ou pour obtenir des bénéfices, rien, si ce n’est l’exode des utilisateurs, ne pourra l’empêcher.

Types de serveurs Mastodon

À ce stade, nous pouvons procéder à deux classifications : par accessibilité et par contenu. Dans le premier cas, les administrateurs des serveurs Mastodon peuvent autoriser l’accès libre à tout utilisateur intéressé, qui peut alors s’y joindre immédiatement, ou bien obliger les utilisateurs à demander l’accès au groupe, qui sera accordé ou non par ses administrateurs. En règle générale, comme on peut le comprendre, les serveurs ouverts à usage général comptent beaucoup plus d’utilisateurs que les serveurs restreints. À cet égard, ne vous attendez toutefois pas à trouver des millions d’utilisateurs. Le serveur le plus peuplé du Web, Mastodon. social, compte un peu moins de 690 000 utilisateurs.

L’autre classification des serveurs Mastodon est liée à leur type de contenu, c’est-à-dire que l’on trouve un certain nombre de serveurs thématiques : général, régional, art, musique, activisme, LGBTQ+, jeux vidéo, technologie, universitaire, furry et nourriture.

Gardez à l’esprit, et vous y avez sûrement déjà pensé que dans Mastodon les comptes d’utilisateurs sont limités aux serveurs. En d’autres termes, si vous souhaitez participer à plusieurs d’entre eux, vous devrez vous inscrire individuellement pour chacun d’eux. La seule « exception » à cet égard, et ce n’est qu’une exception partielle, se trouve dans les serveurs fédérés, puisque l’accès à l’un d’entre eux vous permettra de voir le contenu des autres également.