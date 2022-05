Amazon va offrir le support du format EPUB pour les liseuses Kindle fin 2022

Le seul problème mineur semble être que les liseuses Kindle ne prendront pas réellement en charge les fichiers EPUB de manière native — c’est juste qu’Amazon les convertira désormais au format Kindle natif pour vous sans l’utilisation d’outils externes. Send to Kindle et le Kindle Personal Documents Service peuvent traiter les livres EPUB, mais les documents d’assistance d’Amazon ne disent rien sur la copie de livres EPUB directement sur une Kindle avec le port USB. Si vous voulez déplacer ces fichiers vers une Kindle sans connexion Internet disponible, vous devrez peut-être encore utiliser des outils de conversion tiers.

Le service de documents personnels Kindle d’Amazon, qui crée une adresse électronique à laquelle vous pouvez envoyer des livres en pièces jointes, acceptera les fichiers EPUB. Les applications Send to Kindle pour PC et Android prendront également en charge ce format.

Les Kindle sont conçues pour lire les livres achetés chez Amazon, mais les propriétaires de Kindle peuvent également copier leurs propres fichiers pour les lire — comme les livres et les bandes dessinées sans DRM achetés dans d’autres boutiques, ou les livres du domaine public. Cependant, les livres doivent être au format. MOBI pour fonctionner sur les Kindle, ce qui est différent du format. EPUB que prennent en charge pratiquement toutes les autres liseuses et applications de lecture. Cela a conduit à la distribution de nombreux livres dans les deux formats et à l’utilisation de divers outils pour convertir les fichiers EPUB en MOBI.