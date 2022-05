Le Google Pixel Fold aurait une diagonale d’écran externe plus petite que le Galaxy Z Fold 4

La nouvelle série de smartphones pliables de Samsung pour 2022 — les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 — est à quelques mois de leur sortie, mais nous en savons déjà beaucoup sur leurs spécifications et leurs nouvelles fonctionnalités. Les dernières pièces du puzzle étaient les tailles exactes de leurs écrans de couverture que leurs propriétaires pourraient finir par utiliser plus souvent que l’écran pliable principal, notamment sur le Z Fold 4.

Ross Young, analyste réputé de l’industrie de l’affichage, est venu à la rescousse en remplissant les blancs sur les écrans externes des smartphones pliables de Samsung pour 2022, et en ajoutant le Pixel Fold de Google, qui a été retardé et évoqué à de multiples reprises.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022