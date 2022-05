Le OnePlus Nord 3 a été repéré sur le site officiel de la société

Le OnePlus Nord 2 a été lancé l’année dernière, et si vous jetez un coup d’œil à mon test du Nord 2, vous verrez qu’il s’agit effectivement d’un excellent smartphone abordable. OnePlus a quitté la niche du « flagship killer » avec ses smartphone haut de gamme, mais a lancé une toute nouvelle gamme « Nord » de smartphones abordables, et il semble que le prochain chapitre de cette histoire soit sur le point de commencer.

Mukul Sharma affirme avoir repéré le nom du OnePlus Nord 3 sur le site officiel de la société. Voici ce qu’il a tweeté :

Alright. The OnePlus Nord 3 is also coming up soon it seems. Have spotted it on the country’s Indian website.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNord3 pic.twitter.com/eg9LqWQanK

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 2, 2022