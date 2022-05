Meta va lancer le casque VR Project Cambria

En outre, la société pourrait lancer trois autres casques dans les prochaines années , dès qu’elle aura concrétisé ses objectifs pour faire avancer le Métaverse . Selon The Information, la société pourrait lancer les casques Quest en 2023 et 2024, tandis que le Funston pourrait être lancé en 2024 également.

Le Project Cambria pourrait coûter environ 799 dollars , ce qui est plus cher que les prix des casques de réalité virtuelle Quest. Un porte-parole de Meta a déclaré à The Information que le prix du Cambria est en effet « significativement plus élevé » en raison de ses caractéristiques haut de gamme, telles que la qualité d’image haute résolution.

Le rapport de The Information a révélé que le projet Cambria sera probablement disponible dans les boutiques aux alentours du mois de septembre . La date de sortie initiale était censée avoir lieu l’année dernière, mais elle a été reportée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

En outre, le casque devrait être plus lourd que le Quest 2 en raison de sa batterie plus importante. Mais, le rapport précise que celle-ci a été positionnée à l’arrière pour obtenir un meilleur équilibre.

Il convient de noter que lorsque Meta a annoncé le projet en octobre de l’année dernière, elle a précisé que le casque serait doté de fonctions de reconnaissance des expressions faciales et du suivi des yeux . Cambria utilisera également des avatars, tout comme Horizon Worlds et Workrooms , pour refléter les expressions de l’utilisateur du casque.

Le casque serait également doté d’ une qualité d’image haute résolution qui pourrait permettre aux utilisateurs de lire clairement les textes et d’envoyer des messages ou des e-mails tout en portant le casque VR. En bref, l’appareil est plus susceptible d’être compatible avec des utilisations professionnelles.

