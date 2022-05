Samsung travaille sur un nouveau capteur photo de 200 mégapixels, le ISOCELL HP3

Un capteur de 200 mégapixels semble exagéré, mais des chipsets comme le Snapdragon 8 Gen 1 prennent en charge cette résolution maximale pour une seule caméra et Samsung est réellement dans la démesure lorsqu’il s’agit des smartphones de sa gamme Ultra. Jetez un coup d’œil à la vidéo ci-dessous, dans laquelle le responsable des capteurs photo mobiles de Samsung explique les caractéristiques et les avantages de son premier capteur HP1 ISOCELL de 200 mégapixels, afin d’évaluer ce que le HP3 pourrait améliorer à l’avenir.

