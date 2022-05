Windows 11 22H2 pourrait atteindre la version RTM ce mois-ci

Microsoft travaille déjà sur la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 11, et le programme Insider est un excellent moyen d’essayer ce qui va arriver lorsque le déploiement commencera (bien que Microsoft insiste sur le fait que certains des changements qu’elle essaie dans le canal Dev pourraient ne jamais voir le jour de toute façon ou, du moins, ils n’ont pas de date de sortie).

Cependant, cette année, Microsoft devrait annoncer une mise à jour majeure de fonctionnalités pour Windows 11, car la société est passée à une stratégie d’une version par an, contrairement à l’époque de Windows 10 où elle poussait deux mises à jour majeures chaque année.

Sous le nom de code Sun Valley 2 et également appelée Windows 11 version 22H2, cette mise à jour très attendue pourrait atteindre la phase RTM dès ce mois-ci, selon @XenoPanther sur Twitter.

Nickel RTM is due* this month. *Doesn’t mean it’s guaranteed — Xeno (@XenoPanther) May 1, 2022

Bien sûr, il n’y a aucune garantie que cela soit exact, et Microsoft pourrait très bien changer la date cible pour cette étape importante si elle tombe sur un bug important.

Mais, il est très important de savoir que si le monde entier attend maintenant la mise à jour majeure de Windows 11 de cette année, le déploiement du système d’exploitation est toujours en cours.

Un déploiement toujours en cours

En d’autres termes, tous les ordinateurs éligibles n’ont pas encore reçu la mise à jour de Windows 11, Microsoft ayant annoncé en janvier dernier que le déploiement était en phase finale.

« L’offre de mise à jour vers Windows 11 entre dans sa phase finale de disponibilité et est désignée pour un large déploiement pour les appareils éligibles. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leurs PC éligibles deux fois plus vite que pour Windows 10. Sur la base de cette tendance, nous accélérons le rythme de déploiement plus rapidement que nous l’avions initialement annoncé et nous entrons dans la phase finale de disponibilité de Windows 11 avant notre plan initial de mi-2022 », a déclaré Microsoft le 26 janvier.

À ce stade, nous ne savons toujours pas quand Windows 11 est censé atteindre une large disponibilité.