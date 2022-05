L’Apple Watch SE 2 pourrait bénéficier d’améliorations majeures, tout en étant plus chère

L’année dernière, Apple n’a pas mis à niveau la version la plus abordable de sa gamme de smartwatches, la Watch SE qu’elle a sortie dès l’automne 2020. Fidèle à la bonne tradition de sa gamme de produits de la marque SE, elle a apparemment décidé que l’Apple Watch SE suivrait les traces de la série iPhone SE et serait mise à niveau une fois tous les deux ans au lieu de bénéficier d’améliorations annuelles du design ou du matériel comme le reste des familles iPhone ou Apple Watch.

En plus de la très attendue Apple Watch Series 8, qui verra sans doute le jour en septembre, selon le calendrier habituel d’Apple, le géant technologique basé à Cupertino travaille également sur l’annonce d’une autre smartwatch pour 2022.

Il s’agit de la nouvelle génération de l’Apple Watch SE, qui sera rafraîchie plus tard dans l’année, et iDropNews affirme que son lancement aura également lieu en septembre. Mais plus important encore, il est peu probable que la nouvelle Apple Watch SE soit accompagnée de changements de design massifs par rapport au modèle actuellement sur le marché et dévoilée en 2020.

La société lancera deux modèles différents de son Apple Watch SE 2, 40 mm et 44 mm, et l’aluminium sera probablement la seule option pour tous les acheteurs. D’autre part, la nouvelle SE viendra avec des mises à niveau majeures sous le capot, car la smartwatch recevra une nouvelle puce — très probablement la puce S7 — ainsi que de nouvelles capacités.

Par exemple, le rapport ajoute que l’Apple Watch SE 2022 pourrait être équipée d’un nouveau capteur ECG, tout comme sa sœur plus premium, tout en offrant également un support Always on Display et un meilleur son. Sans aucun doute, cela en fait une smartwatch assez solide, et à un prix approprié, elle pourrait finir par devenir un véritable succès et une alternative sérieuse aux autres smartwatches abordables sur le marché.

Un modèle plus cher que sa prédécesseur

Mais en parlant du prix, iDropNews affirme qu’il y a une chance que la nouvelle Apple Watch SE soit un peu plus chère. En raison de l’inflation, Apple prévoit d’augmenter le prix d’environ 20 dollars, de sorte que la nouvelle Apple Watch SE 2022 commencera à 299 dollars.

Elle reste donc plutôt abordable par rapport à ses consœurs plus haut de gamme, notamment parce qu’elle coûte environ 100 dollars de moins. Évidemment, tous ces détails pourraient changer d’ici à ce que l’appareil voie le jour à l’automne, alors il vaut mieux prendre tout cela avec des pincettes pour le moment.