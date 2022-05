L’Apple Watch Series 8 pourrait être équipée d’un capteur de température corporelle

En plus de la série d’iPhone 14 et de nombreux Mac, Apple devrait lancer cette année la huitième itération de son Apple Watch. La prochaine génération de l’Apple Watch, qui arrivera en septembre, pourrait être dotée d’un capteur de température corporelle, car le géant technologique de Cupertino avait initialement prévu d’apporter cette mise à niveau au modèle actuel déjà commercialisé.

Mais selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, la société a finalement abandonné l’idée parce que la fonctionnalité ne répondait pas aux exigences élevées de l’entreprise.

En d’autres termes, il y a maintenant un espoir que le capteur de température corporelle fasse son apparition vers l’Apple Watch Series 8, qui, selon le calendrier de sortie traditionnel d’Apple, devrait être mis en service en septembre.

« Apple a annulé la mesure de la température corporelle pour l’Apple Watch 7 parce que l’algorithme n’a pas réussi à se qualifier avant d’entrer dans la phase EVT l’année dernière. Je pense que l’Apple Watch 8 en 2H22 pourrait prendre la température corporelle si l’algorithme peut répondre aux exigences élevées d’Apple avant la production de masse », a expliqué Kuo sur Twitter.

Si vous pensez que la mise à niveau d’une smartwatch avec un capteur de température corporelle est une tâche aisée, ce n’est certainement pas le cas. Kuo explique qu’Apple n’est pas la seule entreprise à se battre avec toute cette problématique, car Samsung essaie également d’apporter cette fonctionnalité à sa prochaine smartwatch.

(1/3)

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple’s high requirements before mass production.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022