Telegram 12.5.0 : Vos messages privés deviennent impossibles à capturer

Telegram vient de déployer la version 12.5.0, une mise à jour qui touche à la fois l’identité dans les groupes, la confidentialité en 1-to-1, et une idée plus stratégique : faire de Telegram un compte de connexion pour apps et sites, à la manière d’un « Se connecter via… ».

Derrière la liste de nouveautés, on sent un fil rouge : moins de friction, plus de contrôle, et un peu plus d’« OS social » que de simple messagerie.

Titres de membre : l’anti-anonymat utile dans les groupes

Les Titres de membre permettent d’ajouter un petit badge à côté de son nom (rôle, domaine d’études, intérêts). Dans des groupes de travail, d’école ou de communauté, ça évite le « qui est qui ? » permanent.

Les admins gardent la main : soit les membres peuvent éditer leur titre, soit seuls les admins attribuent les titre. Les titres des membres qui sont administrateurs du groupe sont toujours affichés dans une couleur différente afin de rendre leur rôle clair.

« Désactiver le partage » en discussion privée : la confidentialité devient un bouton

C’est probablement la nouveauté la plus commentée : en 1-to-1, Telegram permet désormais de désactiver le partage (transfert, captures d’écran, enregistrement de médias). C’est une extension logique de la « protection de contenu » déjà existante côté groupes/canaux.

Point important : la fonctionnalité est réservée à Telegram Premium pour l’instant.

GIFs : légendes + édition, Telegram se rapproche d’un mini studio

Les GIFs peuvent maintenant recevoir des légendes (au-dessus ou en dessous), ce qui fluidifie la création de memes « propres » sans passer par une autre app. Et, Telegram étend l’éditeur : on peut ajouter texte, dessins, emojis, mais aussi rogner/ajuster la durée de GIFs et même modifier des stickers.

« Instant stickers » depuis une photo : la personnalisation en un tap

Depuis la visionneuse média, une photo peut être convertie en sticker instantané. Telegram met en avant l’édition (détourage, ajout de texte/emojis) et la possibilité d’enregistrer dans les favoris ou un pack.

Sondages avec horodatage : la transparence (et le drama) augmente

Les sondages affichant les votes montrent désormais l’heure de vote. C’est un détail, mais il change la lecture d’un vote « en direct » (effet d’entraînement, derniers retournements, etc.).

Bots qui « streament » leurs réponses : Telegram se met au rythme des LLM

Tous les bots peuvent maintenant diffuser leurs réponses en temps réel, façon texte qui s’écrit au fur et à mesure. Telegram se cale sur les usages IA modernes (réponse progressive, sensation de vitesse).

Se connecter via Telegram : la nouveauté la plus stratégique

Telegram ajoute une option pour s’inscrire/se connecter à des apps et sites via son compte Telegram, avec partage possible du numéro pour vérification et réception de notifications via Telegram. C’est un pas clair vers Telegram comme identité numérique — et potentiellement comme canal « transactionnel » (auth, alertes, services).

Formatage heure/date cliquable : utile, surtout en international

Telegram permet d’insérer des heures/dates cliquables : le destinataire peut ajouter un événement au calendrier ou définir un rappel. Et les variables temporelles s’ajustent au fuseau horaire local du destinataire, ce qui est idéal pour les groupes internationaux.

La mise à jour est disponible avec Telegram 12.5.0 sur iOS et Android.