L’Apple Car pourrait coûter extrêmement cher, plus de 100 000 dollars

Depuis 2014, dans le cadre d’un projet secret portant le nom de code « Titan », Apple travaille sur l’Apple Car. Les conjectures et les vagues détails non confirmés sur le véhicule n’ont fait qu’alimenter l’imagination. En réalité, très peu de choses sur l’Apple Car peuvent être officiellement confirmées et le projet est resté mystérieux au cours des dernières années. Cependant, certains points peuvent être reliés.

Par exemple, Apple a des permis du California DMV pour tester des voitures avec une technologie autonome, ainsi que des brevets comme le dépôt de 2018 pour « un système et une méthode pour faire fonctionner un véhicule autonome ». Ces documents indiquent que l’entreprise pourrait s’attaquer au « Saint Graal » des véhicules électriques : la conduite autonome.

Au-delà de cela, les rumeurs laissent entendre que l’Apple Car pourrait même être dépourvue de volant, laissant entendre que le projet pourrait être un véhicule entièrement autonome, comme le souligne Life Wire.

Selon LeaksApplePro, une source assez populaire, l’Apple Car pourrait entrer en production de masse en 2025. Étant donné ses antécédents en matière de retards, si Apple produit effectivement la voiture en 2025, il est très peu probable que le véhicule arrive sans volant et dispose de capacités de conduite autonome complètes. Cela s’explique principalement par le fait que la technologie est loin d’être prête à offrir une conduite autonome de niveau 5. En outre, si la conduite autonome n’est pas illégale aux États-Unis, de nombreux États ont des lois qui la réglementent fortement, exigeant des tests de sécurité rigoureux et longs avant qu’un modèle ne soit approuvé pour une utilisation dans la rue.

Malgré ces incertitudes, il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter : l’Apple Car ne sera pas bon marché.

Pa moins de 100 000 dollars

LeaksApplePro rapporte que les gens ne devraient pas s’attendre à ce que l’Apple Car coûte moins de 100 000 dollars. Apple, comme tous les fabricants de véhicules électriques, veut probablement donner du fil à retordre à Tesla. Ce dernier constructeur vend des voitures allant de la Tesla Model 3 d’entrée de gamme (41 940 dollars) à la Tesla Model X Plaid (132 940 dollars) ; la société n’est pas connue pour fabriquer des voitures bon marché et sa marque n’est pas associée au terme « abordable ».

Une tendance du marché se concentre sur les véhicules électriques à faible coût et à haute performance, et de l’autre côté, on trouve le marché du luxe à haute performance dominé par Porsche, Mercedes-Benz, Polestar, Audi, Tesla et d’autres. Bien que ces marques vendent des modèles abordables, leurs gammes supérieures sont toutes des produits d’aspiration coûteux.