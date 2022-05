Amazon sur un mystérieux produit de réalité augmentée pour la maison connectée

Amazon aurait un avantage dans la réalité augmentée (et la réalité virtuelle si elle décide d’utiliser cette technologie) proposant d’ores et déjà un vaste panel de produits pour la maison connectée.

De nombreuses compagnies de la technologie ont sérieusement commencé leur démarche de fabrication de produits RA/VR. Meta, anciennement Facebook, a clairement pivoté dans ce marché. Elle a déjà acquis la populaire société de casques de réalité virtuelle, Quest, et elle a déjà développé des lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban. De plus, selon les rumeurs, elle pourrait dévoiler ses premières lunettes de réalité augmentée en 2024.

Malheureusement, peu de détails émergent de cette offre d’emploi. Parmi les informations glanées, on voit que la société du commerce en ligne recherche un « software engineer—XR/AR, XR/AR Devices », un job qui va inclure la conception et le développement clé de la partie logicielle et l’architecture de ce nouveau produit de la maison connectée. Son rôle est de rejoindre une nouvelle équipe cross-fonctionnalité.