Les smartphones Google Pixel pourraient bientôt bénéficier d’une sérieuse mise à niveau de la recherche

Les smartphones Google Pixel comme le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont livrés avec quelques tweaks logiciels et des extras qui aident à les différencier de tous les autres smartphones Android sur le marché, et il semble qu’une autre nouvelle fonctionnalité significative est sur le point de voir le jour pour les modèles du géant de la recherche.

Selon le code repéré par 9to5Google, le Pixel Launcher (donc ce que vous voyez sur le premier écran d’accueil) est en cours de préparation pour une mise à niveau de la recherche qui fera correspondre les requêtes aux résultats à l’intérieur d’une variété d’applications supplémentaires, y compris Google Maps, YouTube et le Play Store.

Si vous lancez une recherche à partir de l’écran d’accueil du Pixel aujourd’hui, vous obtiendrez déjà des résultats provenant des fichiers de votre smartphone ainsi que du moteur de recherche Web de Google. Il semblerait maintenant que cette fonctionnalité soit sur le point d’être étendue.

Bien sûr, les capacités de recherche améliorées vous éviteront d’avoir à accéder à des applications spécifiques telles que Google Maps et YouTube pour y effectuer des recherches. Il semble également que vous puissiez être en mesure d’effectuer des recherches dans les paramètres d’Android à l’aide de la même fonctionnalité.

Cependant, une note de prudence : l’interprétation d’un code inachevé est toujours délicate, et même si 9to5Google a correctement identifié ce que sont ces nouvelles fonctionnalités, il y a toujours une chance que Google puisse changer d’avis sur leur mise en œuvre.

Encore une meilleure combinaison matériel-logiciel

Pour le moment, on ne sait pas si ou quand d’autres smartphones Android pourraient obtenir la même fonctionnalité, ou quand la mise à niveau de la recherche pourrait toucher les smartphones Pixel. Il est possible que cela vienne dans le cadre de l’une des mises à jour Pixel Drop que Google pousse régulièrement.

Bien sûr, pour qu’un téléphone réussisse, il faut une combinaison gagnante de matériel et de logiciel, et c’est dans ce dernier domaine que Google peut vraiment aller de l’avant. Elle fait de la recherche et de l’IA mieux que quiconque, et la version améliorée d’Android qu’elle met sur ses Pixel devrait refléter cela.