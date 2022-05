Airbnb va permettre à tous ses employés de travailler de n’importe où

Airbnb a annoncé une nouvelle politique intéressante : tous les employés, à tous les niveaux, peuvent travailler à domicile de façon permanente sans perdre de salaire. Le PDG de l’entreprise, Brian Chesky, a déclaré aux employés que cette mesure fait suite au succès du télétravail pendant la pandémie.

“Il y a deux ans, le monde a été mis sens dessus dessous. Nos bureaux ont fermé et nous nous sommes retrouvés à travailler depuis nos chambres, nos sous-sols et nos bureaux à domicile“, a-t-il déclaré. “Malgré tout, nous avons connu la période de deux ans la plus productive de notre histoire. Bien que ces deux années aient été incroyables pour Airbnb, je sais que cela a été difficile pour beaucoup d’entre vous“.

Today, we’re announcing that Airbnb employees can live and work anywhere. Our design for working at Airbnb has 5 key features: — Brian Chesky (@bchesky) April 29, 2022

La politique d’Airbnb fonctionnera de la manière suivante : les employés peuvent vivre et travailler n’importe où, depuis leur domicile ou le bureau, ce qui inclut la possibilité de se déplacer n’importe où dans le pays où ils travaillent sans que cela ait un impact sur leur rémunération.

Les employés qui choisissent de changer de pays pourraient voir leur rémunération changer, bien que cet élément de la politique puisse changer à l’avenir. Cependant, les employés peuvent travailler depuis le pays de leur choix jusqu’à 90 jours par an.

Chesky a déclaré qu’Airbnb continuerait à travailler de manière coordonnée, en exploitant les meilleures plateformes de collaboration, les services de vidéoconférence et autres. Il s’agit d’un énorme témoignage de soutien au travail qui peut être accompli sans que les employés se trouvent tous dans le même espace physique pendant un nombre d’heures déterminé.

Les outils sont là !

Les grandes entreprises technologiques ont été parmi les premières à se mettre complètement à distance pendant la pandémie, ce qui est logique étant donné leur domaine.

Mais alors que la pandémie commence à reculer, Apple, Google, Microsoft et d’autres demandent à leurs employés de revenir – d’abord pour quelques jours avant de passer à temps plein. D’autres, comme Meta, sont allés dans l’autre sens et encouragent les employés à travailler et à vivre à peu près n’importe où, peut-être en accord avec la vision de Mark Zuckerberg pour le Métaverse. Avec Microsoft Teams, Slack et d’autres outils de travail à distance disponibles, les solutions existent pour résoudre les problèmes complexes consistant à faire en sorte qu’une main-d’œuvre tire dans la même direction sans être dans le même espace tout en n’ayant pas d’impact sur leur travail global.

Il reste à voir si le modèle d’Airbnb sera couronné de succès, mais l’entreprise a fait preuve d’une incroyable résilience pendant la pandémie – malgré l’effondrement des voyages internationaux – et il semble donc assez probable que l’expérience fonctionnera.