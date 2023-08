Zoom veut que ses employés en télétravail reviennent au bureau

Une société de vidéoconférence est sans doute la dernière entreprise dont on s’attendrait à ce qu’elle oblige ses employés à retourner au bureau.

Zoom, une entreprise dont le nom est devenu synonyme de chats vidéo qui ont permis à de nombreuses personnes de travailler à distance pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé aux employés qui travaillent à moins de 80 km d’un bureau de l’entreprise qu’ils devront revenir deux jours par semaine, selon Business Insider.

« Nous pensons qu’une approche hybride structurée — c’est-à-dire que les employés qui vivent près d’un bureau doivent être sur place deux jours par semaine pour interagir avec leurs équipes — est la plus efficace pour Zoom », a déclaré Colleen Rodriguez, responsable des relations publiques mondiales de Zoom, dans un communiqué. « En tant qu’entreprise, nous sommes mieux placés pour utiliser nos propres technologies, continuer à innover et soutenir nos clients internationaux. La nouvelle méthode de travail hybride de l’entreprise sera mise en œuvre en août et en septembre », selon le New York Times.

Ainsi, à partir de ce mois-ci et jusqu’en septembre, la décision de Zoom de ramener les employés dans les bureaux pourrait avoir un impact sur un grand nombre des 7 400 employés de l’entreprise.

Bien sûr, il y a une certaine ironie, étant donné l’importance que Zoom a pris pour beaucoup dans le télétravail. Apparemment, Zoom est en contradiction avec ses propres déclarations de marque, qui promettent que Zoom facilite « la collaboration immersive au bureau, directement à partir de la maison ». La page d’accueil de Zoom décrit le service comme une plateforme qui aide les équipes à devenir « plus connectées, plus collaboratives, plus intelligentes » et à « faire plus ». Un employé anonyme de Zoom a déclaré au Times qu’après l’annonce la plus récente de l’entreprise, plusieurs employés ont exprimé leur frustration de perdre du temps à faire la navette, se plaignant directement au directeur général de Zoom, Eric Yuan, au cours d’une réunion de l’entreprise.

En contradiction avec sa « marque »

Zoom a attendu beaucoup plus longtemps que de nombreuses grandes entreprises technologiques pour imposer une sorte d’approche de travail hybride.

Les employés de Google dans de nombreux sites américains devaient travailler depuis le bureau trois jours par semaine à partir d’avril 2022, par exemple. Les employés d’Apple dans la région de la baie ont également dû retourner au bureau trois jours par semaine à partir de septembre dernier. Elon Musk a largement mis fin au télétravail dans l’entreprise anciennement connue sous le nom de Twitter peu après son arrivée à la tête de l’entreprise à la fin de l’année dernière.