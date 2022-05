Apple déploie une autre mise à jour de sécurité promise pour le AirTag

Apple a finalement déployé la mise à jour promise pour son tracker AirTag, qui permet aux AirTags de sonner plus fort lorsqu’ils sont séparés de l’iPhone ou d’un autre appareil Apple de leur propriétaire. La société l’avait promis dans le cadre d’un ensemble de mises à jour en février, et la première de ces fonctionnalités est en cours de déploiement.

La première de ces fonctionnalités est en cours de déploiement. « Réglage du son de suivi indésirable pour localiser plus facilement un AirTag inconnu », note Apple dans le changelog de la version 1.0.301. Parallèlement à ces changements, Apple a travaillé sur d’autres améliorations visant à rendre les AirTags moins attrayants en tant qu’outil de traque. La société a lancé une nouvelle application Tracker Detect pour les utilisateurs d’Android, et a promis d’améliorer la précision du suivi des AirTags inconnus.

Bien que les trackers Bluetooth ne soient pas une technologie nouvelle, les AirTags sont précisément controversés parce qu’ils proviennent d’Apple.

« Le pistage est depuis longtemps un problème sociétal que nous avons pris très au sérieux dans la conception de l’AirTag. C’est pourquoi la protection de la confidentialité est intégrée dans le réseau Localiser, notamment avec le chiffrement de bout en bout. C’est aussi pourquoi nous avons innové en créant le tout premier système d’alerte proactif en cas de pistage. Nous espérons que cette innovation démarrera une tendance au sein de l’industrie et incitera d’autres acteurs à intégrer ce genre d’alertes proactives dans leurs produits », a déclaré Apple plus tôt dans l’année. Les améliorations apportées aux trackers Tile ont ensuite confirmé qu’Apple considérait ce système comme le début d’une tendance industrielle.

Bien que les trackers Bluetooth ne soient pas une nouvelle technologie, les AirTags sont controversés précisément parce qu’ils proviennent d’Apple. Et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, Apple a tendance à rendre des articles qui étaient auparavant considérés comme « geek » beaucoup plus accessibles et conviviaux. Plus de gens les connaissent et peuvent facilement les utiliser. Il s’agit de personnes normales, mais aussi de harceleurs et d’autres personnes mal intentionnées. En bref, Apple abaisse la barrière d’entrée.

Une omniprésence du réseau Localiser

Deuxièmement, et peut-être le plus important, l’omniprésence du réseau Localiser donne aux AirTags (et dans une certaine mesure, aux Samsung SmartTags) un énorme avantage sur les trackers Bluetooth comme Tile. Les AirTags peuvent être récupérés par n’importe quel iPhone dans le monde, qui signalera ensuite l’emplacement à son propriétaire. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’installer une application. Il est simplement présent sur l’iPhone de chacun, tout le temps.

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander à Apple d’en faire plus. Le blog Mac Observer, centré sur Apple, demande à Apple d’arrêter complètement la vente d’AirTags, tandis que le site technologique Tom’s Guide demande une pause temporaire. Bien qu’Apple mette en avant des cas où les AirTags ont été utilisés pour retrouver des portefeuilles et des sacs à dos perdus, des inquiétudes subsistent quant à leur potentielle implication dans le harcèlement, le vol et les violences domestiques.