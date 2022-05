Voici le Poco M4 5G doté d’une caméra de 50 mégapixels et du SoC Dimensity 700

Poco a élargi sa série M4 avec l’ajout d’un nouveau smartphone 5G abordable en Inde. Les Poco M4 Pro et M4 Pro 5G sont maintenant rejoints par le Poco M4 5G, qui apporte quelques caractéristiques attrayantes telles qu’un écran à taux de rafraîchissement élevé, un chipset Dimensity 5G, une caméra principale de 50 mégapixels, et plus encore.

Comme vous vous y attendiez, le Poco M4 5G est une version rebaptisée du Redmi 10 5G qui a été lancé dans le monde entier plus tôt cette année. Il est livré avec un design hypnotique (essentiellement un panneau arrière texturé), des bords plats et un bloc de caméra qui s’étend sur toute la largeur du panneau arrière. En dehors de l’énorme marque Poco, il embarque une caméra primaire de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est décevant.

À l’avant, le Poco M4 5G dispose d’un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution full HD+ (2 408 x 1 080 pixels). L’écran prend ici en charge un rapport d’aspect 20:9, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau avec un capteur selfie de 8 mégapixels.

Sous le capot, le smartphone est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 700. Il est couplé avec jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible par un emplacement dédié pour carte micro SD). Vous pouvez augmenter la RAM jusqu’à 2 Go grâce à la fonction Turbo RAM.

Le Poco M4 5G tire son jus d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 18 W. L’appareil fonctionne avec MIUI 13 for Poco basée sur Android 12.

Prix et disponibilité

L’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté (qui se double du bouton d’alimentation) et d’un indice IP52. Il prend également en charge une foule d’options de connectivité, notamment le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.1 et un port USB Type-C. Le point fort de ce smartphone est la prise en charge de la 5G.

Le Poco M4 5G est vendu au prix de 12 999 roupies (160 €) pour la variante de base 4 Go de RAM et 64 Go de stockage tandis que la variante haut de gamme 6 Go +128 Go coûte 14 999 roupies (185 €) en Inde.

Le smartphone sera vendu en trois coloris, à savoir Cool Blue, Power Black et Poco Yellow.