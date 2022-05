by

Le prochain casque VR de Meta est conçu pour le travail et veut remplacer votre ordinateur

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook (devenu Meta), a annoncé que le prochain casque Project Cambria « sera davantage axé sur le travail », avec des fonctionnalités et une ergonomie adaptées à un environnement de bureau en réalité mixte. Mais ces caractéristiques devraient séduire les joueurs, en supposant que Mark Zuckerberg ne cache pas de désagréables détails.

Zuckerberg a publié sa déclaration sur les résultats dans un message sur Facebook. La majeure partie de cette (très longue) déclaration porte sur la baisse des revenus ; le modèle économique de Facebook repose sur la vente des données des utilisateurs, ce qui est relativement rare en raison du renforcement de la confidentialité sur les appareils iOS et Android.

Mais la déclaration se termine par quelques informations sur le Project Cambria, le nom de code du prochain casque de Facebook. Le projet Cambria sera lancé plus tard cette année et, selon Zuckerberg, il devrait être la meilleure plateforme pour le travail de bureau en réalité mixte.

« Plus tard cette année, nous lancerons un casque haut de gamme, dont le nom de code est Project Cambria, qui sera davantage axé sur les cas d’utilisation professionnelle et remplacera éventuellement votre ordinateur portable ou votre configuration de travail ».

« Ce dispositif haut de gamme sera doté d’une ergonomie améliorée et d’une réalité mixte à travers les couleurs, afin de mélanger de manière transparente la réalité virtuelle avec le monde physique. Nous intégrons également le suivi des yeux et du visage pour que votre avatar puisse établir un contact visuel et des expressions faciales, ce qui améliore considérablement votre sentiment de présence ».

Une prouesse de technologie ?

Les premières fuites et images suggèrent que le Project Cambria utilise une visière plus petite que les précédents casques Meta Quest (anciennement Oculus Quest), ainsi qu’une variation de la « Elite Strap » du Meta Quest 2. Zuckerberg semble avoir confirmé ces rumeurs, et bien sûr, il dit maintenant que le Project Cambria offrira une transparence totale des couleurs afin que vous puissiez voir votre environnement réel tout en étant dans la réalité virtuelle.

Le suivi avancé des yeux et des visages est également au cœur du Project Cambria, ce qui est logique. Il est compréhensible que les gens soient déçus d’apprendre que le projet Cambria est si axé sur le travail. Mais ces fonctionnalités devraient se traduire par une bonne expérience de jeu.

Mais peut-être que l’enthousiasme de Zuckerberg pour le travail en réalité virtuelle va gâcher les choses pour les joueurs. Nous devrons attendre et voir.