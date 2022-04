Les ventes de Mac ont augmenté de 8 %, les PC ont connu des baisses de ventes à deux chiffres

Tel son emblématique logo, les Mac sont en train de grignoter des parts de marché des PC — du moins en termes d’unités livrées. Les ventes de Mac d’Apple ont augmenté de 8 % au premier trimestre 2022, alors que les concurrents PC ont connu des baisses de ventes à deux chiffres. Ces données sont fournies par Counterpoint Research, un analyste du secteur.

Alors qu’Apple a vu ses ventes augmenter entre le premier trimestre de 2021 et la même période en 2022, Lenovo et HP — les plus grands fabricants de PC — ont connu une baisse significative. Lenovo a connu une baisse importante de 10 % de ses ventes, et HP a connu une réduction écrasante de 16 %.

Un certain nombre de facteurs peuvent y contribuer, mais Counterpoint Research souligne que les principaux coupables sont la hausse de l’inflation, le conflit en cours en Ukraine et les confinements continus de la COVID-19 en Chine. Si l’on ajoute à cela la pénurie de composants que nous avons connue ces dernières années, il n’est pas surprenant que les fabricants de PC voient leurs ventes diminuer.

William Li, de Counterpoint Research, explique cette baisse des ventes dans le rapport : « Nos vérifications suggèrent que la chaîne d’approvisionnement en PC est devenue relativement conservatrice sur les perspectives d’expédition au milieu du [premier trimestre de] 2022, largement entraînée par l’inflation mondiale et les conflits régionaux, qui ont apporté des incertitudes à la demande de PC et ont brouillé la dynamique globale des expéditions de PC à venir ».

Apple est clairement l’exception ici. Dell a réussi à arracher une croissance de 1 % des unités expédiées, ce qui est impressionnant par rapport à ses concurrents plus proches. Mais, cela ne fait pas le poids face à la croissance de 8 % d’Apple sur la même période.

Les Mac M1 sont fortement plébiscités

Apple est très plébiscité en ce moment en raison de son impressionnante gamme de Mac M1. Le lancement réussi du MacBook Pro l’année dernière et du Mac Studio il y a quelques mois seulement a certainement contribué à stimuler les chiffres de la société.

Dans l’ensemble, les ventes d’ordinateurs en glissement annuel ont chuté de 4,3 % au premier trimestre 2022, en grande partie à cause de l’inflation et de la pénurie de puces. Pourtant, Apple prospère malgré tous ces obstacles. En tant qu’entreprise regorgeant de liquidités, les fournisseurs donnent souvent la priorité à Apple par rapport aux autres fabricants, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Mac se sont si bien comportés.

Ce n’est pas le seul secteur où Apple bat la concurrence. Alors que les ventes de smartphones ont globalement diminué, Apple a largement dépassé le marché et a même battu Samsung au quatrième trimestre 2021 en termes d’unités livrées.

Il semble qu’Apple domine tout ce qu’elle touche en ce moment. Cependant, un autre confinement en Chine et l’agitation croissante des employés pourraient ébranler la croissance continue de l’entreprise.