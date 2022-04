Microsoft et Mastercard lancent un système d’identité de nouvelle génération

Microsoft et Mastercard ont annoncé le lancement d’une solution dite d’identité renforcée dont l’objectif est de rendre les achats en ligne plus sûrs. Plus précisément, Mastercard affirme que la solution Digital Transaction Insights rend plus difficile l’interception des paiements grâce à des systèmes d’authentification de nouvelle génération qui permettent de s’assurer que le client est bien celui qu’il prétend être.

Le nouveau système peut être mis en œuvre dans toutes sortes de systèmes de paiement, y compris les portefeuilles numériques et les achats in-app qui seront disponibles sur iPhone et Android.

Microsoft est le premier partenaire de cette nouvelle technologie. Les deux entreprises affirment que ce nouvel outil permettra de lutter contre la fraude numérique de manière très efficace.

« Mastercard a directement répondu à ces besoins en améliorant sa solution Digital Transaction Insights avec des capacités d’authentification de nouvelle génération et d’intelligence décisionnelle en temps réel », peut-on lire dans un communiqué de presse publié aujourd’hui.

« La solution associe les connaissances du réseau Mastercard aux données propres au commerçant pour confirmer que le consommateur est bien celui qu’il prétend être, fournissant ainsi aux institutions financières l’intelligence supplémentaire nécessaire pour optimiser leurs décisions d’autorisation et approuver davantage de transactions authentiques. Digital Transaction Insights est utilisé dans un large éventail d’instances de paiement en ligne, de la fonctionnalité click-to-pay et des wearables aux portefeuilles numériques et aux achats in-app », poursuit la société, confirmant ainsi que son système d’authentification de nouvelle génération serait compatible avec la majorité des plateformes existantes, y compris les appareils mobiles (où le nombre de transactions augmente grâce aux achats in-app).

Microsoft, premier partenaire

Microsoft affirme être l’un des premiers partenaires de cette nouvelle technologie. Par exemple, l’évaluation des risques de Dynamics 365 Fraud Protection a été intégrée à Digital Transaction Insights de Mastercard. « Cela permettra aux émetteurs d’améliorer leurs processus de prise de décision pour les autorisations, les rétrofacturations et les remboursements. En outre, les organisations peuvent améliorer les taux d’acceptation des transactions grâce à des informations qui les aident à équilibrer la rentabilité et les opportunités de revenus avec les pertes dues à la fraude et les frictions à la caisse », explique Microsoft.

Nous en saurons probablement plus sur le nouvel outil de confiance de la société de cartes de crédit et sur la manière dont il est utilisé pour lutter contre la fraude numérique lorsque davantage d’entreprises commenceront à l’utiliser pour améliorer leurs instances de paiement.