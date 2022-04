YouTube Shorts arrive sur les iPad et les tablettes Android

Cependant, les fans de YouTube seront heureux d’apprendre que les courts métrages, Shorts, seront bientôt disponibles sur les tablettes Android et iOS . Même s’ils ne seront pas disponibles sur les deux plateformes en même temps, nous savons au moins que YouTube prévoit de les rendre disponibles sur les tablettes également le plus tôt possible, comme le rapporte 9to5Google.

