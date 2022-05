Google pourrait donner au Pixel 6 un son spatial avec Android 13

Google pourrait être en train de jeter les bases de l’implémentation d’une fonctionnalité ressemblant à l’audio spatial d’Apple. Android 13 pourrait n’être que le début.

La première version bêta publique d’Android 13 est déjà disponible en téléchargement pour le Pixel 6. La dernière génération d’Android apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour et d’ajustements d’optimisation.

Alors qu’Android 13 n’est en aucun cas spécifique au Pixel, le fleuron de Google a tendance à bénéficier d’un certain traitement spécial par rapport à la masse des appareils qui sont destinés à finalement le recevoir. Un tel exemple pourrait être le potentiel ajout d’une fonctionnalité analogue à l’audio spatial d’Apple à la gamme Pixel.

Pour référence, l’audio spatial est une option qui ajoute une couche supplémentaire d’immersion à l’expérience audio mobile. La dimension ajoutée est censée rapprocher l’expérience d’un son digne d’un théâtre. C’est du moins ce que visait Apple lorsqu’elle a mis en place cette fonctionnalité pour la première fois.

Ces spéculations surviennent après que Mishaal Rahman, d’Esper.io, ait partagé dans un tweet une information intéressante trouvée dans les fichiers de mise à jour. Plus précisément, il a mis en évidence un fichier sous le nom de « libspatialaudio » situé dans le dossier soundfx .

Spatial audio support is coming to the Pixel 6. Beta 1 ships with a spatializer effect. pic.twitter.com/ZIuNcDvu2N

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 26, 2022