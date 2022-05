Voici la Band 7 et la Watch GT 3 Pro, deux nouveaux wearables de Huawei

Parallèlement à son smartphone pliable, Huawei a publié sa dernière série de smartwatches, notamment la Band 7 et la GT3 Pro. Les deux appareils sont exclusifs à la Chine pour le moment. Cependant, l’un ou les deux devraient arriver sur d’autres territoires dans les semaines et mois à venir.

La Huawei Band 7 est une smartwatch discrète, idéale pour les personnes qui veulent quelque chose de petit et de léger. La montre pèse à peine 16 g et mesure 9,99 mm d’épaisseur. L’écran est une dalle AMOLED de 1,47 pouce avec des bords très étroits. Bien qu’il soit plus fin que les bracelets de nombreux concurrents, la Band 7 fournit suffisamment d’énergie pour deux semaines d’utilisation moyenne.

Le nouveau modèle de Huawei comprend une foule de fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’une smartwatch moderne, notamment la détection de l’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, le suivi de la fréquence cardiaque, la fonctionnalité de paiement NFC, des milliers de cadrans parmi lesquels choisir, et 96 modes sportifs différents pour s’adapter à pratiquement tous les exercices. Huawei affirme que la montre est étanche jusqu’à 50 mètres.

La Band 7 comprend également une intégration améliorée du smartphone, notamment le contrôle de la musique, le contrôle de la caméra à distance, la réponse rapide aux messages et la possibilité de répondre aux appels téléphoniques.

La Band 7 est disponible en quatre coloris : noir, vert, rose et rouge, et son prix de vente conseillé est de 270 CNY (~ 40 euros).

Une esthétique raffinée

La Watch GT 3 Pro est la prochaine évolution de la Watch GT 3, offrant une esthétique raffinée. Le modèle de 43 mm a un châssis en titane, avec un écran en verre saphir pour une durabilité maximale, tandis que le modèle de 43 mm a un châssis en céramique. Contrairement à la Band 7, qui ressemble davantage à un tracker d’activité, la GT 3 Pro ressemble à une montre traditionnelle se faisant passer pour une smartwatch.

Sous cette apparence classique, Huawei a toutefois apporté un certain nombre d’améliorations, dont la technologie de la batterie n’est pas la moindre. La batterie se recharge désormais 30 % plus vite et peut atteindre 25 % de charge en seulement 10 minutes. En outre, le plus grand modèle devrait durer deux semaines complètes sur une charge ou huit jours d’utilisation intensive pour la plupart des utilisateurs. Le modèle plus petit devrait offrir une semaine complète d’utilisation moyenne, ou quatre jours d’utilisation intensive.

Une autre amélioration majeure est son étanchéité, le nouveau modèle pouvant être utilisé en plongée libre jusqu’à 30 mètres. La montre comprend également 100 modes sportifs différents, y compris des informations sur plus de 300 terrains de golf et tous les outils dont un joueur a besoin pour améliorer son jeu.

Le prix de vente conseillé de la Watch GT 3 Pro est de 2 500 CNY (~ 360 euros).