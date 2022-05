Google Chrome sur Android pourrait réintroduire la fonction « Restaurer tous les onglets »

La restauration de vos multiples onglets sur Android devrait être très analogue au processus sur les versions PC et Chromebook de l’application. En d’autres termes, tout ce que vous devez faire est d’aller dans « Récemment fermés » sous la section Onglets récents, et voilà, vous pouvez récupérer votre précieux tas d’onglets.

Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez télécharger vous-même la version Canary du navigateur de Google sur le Play Store, mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une version stable de l’application, et que vous risquez donc de rencontrer quelques bugs et problèmes.

Eh bien, même si les utilisateurs ont la possibilité de restaurer automatiquement tous leurs onglets Google Chrome fermés sur un PC et un Chromebook, on ne peut pas en dire autant de la version Android de l’application. Heureusement, il y a une chance que cela change à l’avenir.