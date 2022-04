Des photos montrent la Pixel Watch au poignet, avec quelques informations sur le prix et la disponibilité

Même selon les normes de Google, la presque mythique Pixel Watch fait l’objet de rumeurs sous une forme ou une autre depuis plusieurs années maintenant. Et, avec ce nombre de fuites, il est clair qu’elle se rapproche enfin d’une annonce officielle et d’une sortie commerciale dans le courant de l’année.

Présentée dans toute sa gloire il y a environ 12 mois, la toute première montre connectée du géant de la recherche a été repérée il y a quelques jours dans un restaurant américain, après avoir été vraisemblablement oubliée (intentionnellement ou non) par un employé de Google.

Cela nous a évidemment donné une occasion en or de voir le design réel de la montre, objectivement magnifique, et d’entendre parler de son ajustement, de son toucher et de sa qualité de fabrication apparente par une source prétendument indépendante (et non professionnelle). Bien sûr, beaucoup de choses ne sont pas encore confirmées ou totalement inconnues, mais un informateur Twitter traditionnellement fiable rejoint aujourd’hui le jeu des ragots avec quelques pépites d’informations intéressantes qui pourraient ou non se révéler bientôt.

Avant de prendre pour argent comptant ce que vous allez lire, il est important, voire crucial, de préciser que Yogesh Brar cite une « source relativement nouvelle » à l’origine de ces informations. Ainsi, rien n’est encore gravé dans le marbre, même si la présence d’une « nouvelle version de Wear OS 3.1 » du côté logiciel, par exemple, a été récemment confirmée par Evan Blass.

De multiples autres fuites crédibles ont également prédit que la Pixel Watch partagerait plus ou moins les mêmes capteurs que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, y compris le suivi de l’ECG, tout en consolidant le partenariat Google/Samsung qui a fondamentalement enterré la plateforme Tizen l’année dernière dans les efforts conjoints des deux sociétés pour défier la suprématie totale d’Apple dans l’industrie.

Got some info on Pixel Watch from a relatively new source

1) Google Samsung partnership here as well.

2) Same sensors as Galaxy Watch (ECG & more)

3) new WearOS 3.1 build

4) 2 sizes, atleast 4 color watch bands.

5) Limited release, priced between $300–400

—Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 27, 2022