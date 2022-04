La Pixel Watch a été vue dans un restaurant américain avant son lancement

En 2010, un prototype de l’iPhone 4 a été laissé dans un bar par un ingénieur d’Apple, donnant au monde un aperçu du smartphone plusieurs mois avant son lancement officiel. Aujourd’hui, une unité de la Pixel Watch de Google aurait été laissée dans un restaurant.

Alors que le lancement de la Pixel Watch serait tout proche, les rumeurs concernant la première smartwatch de Google commencent à s’intensifier. Le géant de Mountain View a mis à jour son site Web pour faire place à la montre et la société a également récemment déposé une marque pour le nom de la montre. Et maintenant, la montre a été repérée pour la première fois.

Quelqu’un a trouvé la Pixel Watch dans un restaurant américain, apparemment abandonnée par des employés qui l’auraient amenée là pour la tester. Cette personne a pris des photos et les a envoyées à Android Central.

Les images sont en phase avec les précédentes rumeurs et images fuitées et montrent une montre circulaire avec un écran presque sans bords qui s’étend jusqu’à l’arrière. La couronne argentée est également visible, ainsi qu’un bouton en forme de pilule à côté d’elle. Des rapports antérieurs avaient suggéré que la montre pourrait comporter deux boutons, dont un pour convoquer l’assistant vocal. Comme le note 9to5Google, cette configuration s’aligne bien avec les maquettes de l’interface utilisateur de Wear OS 3.

Une vraie expérience logicielle

Il y a un trou sous la couronne, qui pourrait être soit pour le microphone, soit pour l’altimètre. Le fond semble apparemment métallique, mais on a l’impression qu’il est recouvert de verre, et présente également quatre découpes, probablement pour différents capteurs liés à la santé, comme un capteur de fréquence cardiaque.

Il y a également un port de diagnostic en haut, mais comme cette unité Pixel Watch était destinée à des fins de test, le port peut ne pas être visible sur le produit final.

Il est difficile de dire quoi que ce soit sur l’expérience de Wear OS 3 de la Pixel Watch, car la personne qui a trouvé le prototype a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de dépasser l’écran de démarrage qui affichait le logo Google.

Ils ont également pu mettre la main sur un bracelet et il semble qu’elle s’attache directement au boîtier et qu’elle soit faite d’un matériau analogue à celui des bracelets sportifs de l’Apple Watch. Il s’agit apparemment d’un bracelet propriétaire et il semble que vous serez limité à ceux fabriqués par Google.

Il semble que les employés de Google transportaient également la boîte destinée à la montre, et une note sur celle-ci indique : « Cet appareil n’a pas été autorisé comme l’exigent les règles de la Federal Communications Commission et d’Industrie Canada, et n’a pas été testé pour être conforme aux réglementations de l’UE », et aussi que l’unité est destinée uniquement aux tests et au développement internes.

Un lancement avec le Pixel 6a ?

Selon les rumeurs précédentes, la montre sera alimentée par une puce fabriquée par Samsung et pourrait offrir 32 Go de stockage, ce qui pourrait en faire l’une des meilleures smartwatches de 2022. Les rumeurs indiquent que Google pourrait la révéler le mois prochain lors de la conférence I/O aux côtés du Pixel 6a.

Cependant, si Google décide de la lancer aux côtés des smartphones de la série Pixel 7, nous pourrions devoir attendre le quatrième trimestre de 2022 pour découvrir ce que Google a à offrir avec sa première smartwatch.