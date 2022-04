DJI arrête toutes ses livraisons à la Russie et à l’Ukraine pour ralentir l’armement des drones

On ne dispose pas de suffisamment de données pour savoir si cette mesure peut nuire à un camp plus qu’à l’autre, mais il faut souligner que l’Ukraine est le pays qui collecte des fonds publics pour s’offrir ces drones DJI grand public bon marché afin d’aider à défendre son pays.

Selon CNN Business , DJI a publié une déclaration indiquant que, « à la lumière des hostilités actuelles », le fabricant « réévalue en interne les exigences de conformité dans diverses juridictions » et « suspend temporairement toutes les activités commerciales en Russie et en Ukraine ».