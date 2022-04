OnePlus s’apprête à lancer plus de 15 appareils cette année

Vous vous souvenez de OnePlus ? La marque détenue par OPPO qui s’est rapidement fait connaître en lançant un ou deux smartphones phares chaque année, qui a constamment réduit la concurrence par une marge significative. Eh bien, cette marque est essentiellement morte.

OnePlus est maintenant l’ombre d’elle-même et dans un autre signe de son déclin continu sous la propriété officielle de OPPO, un nouveau rapport suggère qu’il existe des plans pour lancer plus de 15 smartphones de marque OnePlus d’ici la fin de l’année 2022.

Pour référence, OnePlus a sorti deux appareils chaque année entre 2015 et 2018. Ce nombre a régulièrement augmenté ces derniers temps, la société lançant 7 modèles en 2021, bien que cela soit encore beaucoup plus faible que le total de 2022, qui sera plus du double de celui de l’année dernière.

La source Yogesh Brar a de très solides antécédents quand il s’agit de fuites de OnePlus, et il rapporte que la société prévoit de nouveaux lancements de smartphones chaque mois jusqu’au moins le prochain trimestre. Cela signifie qu’il devrait y avoir une certaine forme d’annonce de smartphone en mai et en juin.

It’s no secret that OnePlus will be releasing new products each month atleast till the next quarter & they have upwards of 15 devices planned for this year alone.

Most belong to Nord series & by this point it should be made a separate brand as the number series is suffering

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 26, 2022