Microsoft lance la build 22000.651 de Windows 11 et une nouveauté dans la Xbox Game Bar

En ce qui concerne la disponibilité, la mise à jour KB5012643 est une mise à jour facultative pour les utilisateurs . Cela signifie qu’elle ne s’installera pas automatiquement sur les appareils Windows 11, et que les utilisateurs devront la télécharger et l’installer manuellement sur leurs systèmes. Cela dit, il convient de noter que Microsoft ajoutera ces changements et d’autres à la prochaine mise à jour obligatoire Patch Tuesday pour Windows 11, qui devrait être déployée au début du mois prochain.

En outre, comme indiqué dans le journal des modifications de la version 22000.651, Microsoft a corrigé le problème qui faisait que le démarrage de certaines machines Windows 11 de point de vente pouvait prendre jusqu’à 40 minutes. En outre, la mise à jour contient des corrections de bugs concernant les problèmes de fuite de mémoire, le protocole de configuration de l’hôte Windows, et plus encore.

Cette semaine, Microsoft a déployé une mise à jour cumulative optionnelle pour Windows 11 , portant le numéro de build du système d’exploitation à 22000.652. Bien que le changelog de la mise à jour soit analogue à la version 22000.651 de Windows 11, qui a été publié dans le canal Preview plus tôt ce mois-ci, il y a quelques changements marquants dans cette mise à jour. En plus de cela, Microsoft a également confirmé l’ajout d’améliorations à la fonction Auto HDR de l’application Xbox Game Bar sur Windows 11 .