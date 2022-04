Elon Musk, milliardaire de Tesla et SpaceX, acquiert une participation de 9,2 % dans Twitter

Selon un dépôt récemment publié, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, vient d’acquérir 9,2 % de Twitter. Selon le dépôt, Elon Musk possède désormais une participation dans le géant des réseaux sociaux, et il est désormais l’un des plus grands actionnaires de l’entreprise, dépassant même Jack Dorsey, le précédent PDG de Twitter.

Bloomberg rapporte que le PDG milliardaire, Elon Musk, a effectué cet achat le 14 mars, et il est désormais l’un des plus grands actionnaires de Twitter. Elon Musk détient désormais une participation de 9,2 % dans Twitter, tandis que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, en possède 2,25 %. L’action de Twitter a augmenté de 25 % dans les échanges de pré-marché, pour atteindre 49,09 dollars.

Selon CNBC, les actions Twitter de Musk valent environ 2,89 milliards de dollars, sur la base des cours de clôture de vendredi. Les actions de Musk sont classées comme des participations passives, ce qui signifie qu’il s’agit d’un investissement à long terme et que Musk ne cherche pas à profiter des fluctuations de prix à court terme et du market timing. La participation donne également au milliardaire une chance de façonner l’avenir de Twitter, et Musk a déjà fait un sondage sur Twitter au sujet de la liberté d’expression.

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? —Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Le lendemain, Musk a tweeté que « Étant donné que Twitter sert de facto de place publique, ne pas adhérer aux principes de la liberté d’expression mine fondamentalement la démocratie. Que faut-il faire ? ». Étant donné que la question a été posée après avoir acheté la participation dans Twitter, il est clair que Musk pourrait ne pas vouloir une nouvelle plateforme, comme suggérée, mais y apporter quelques changements.

Il est difficile de dire comment cela affectera les utilisateurs de Twitter, mais la plupart des choses devraient rester les mêmes pour le moment. Il est possible que l’achat de Musk puisse aider la société à introduire quelques nouvelles politiques, mais il est difficile de dire et de prédire ce qui pourrait changer.

De quoi renforcer sa réputation

Elon Musk a utilisé son compte Twitter pour promouvoir ses entreprises Tesla et SpaceX par le passé, et c’est l’un des moyens les plus efficaces pour lui de renforcer la réputation de ses entreprises, étant donné que Tesla ne dispose d’aucun budget marketing officiel.

Twitter est loin d’être proche d’Instagram ou de Facebook en termes de capital ou de nombre d’utilisateurs, mais il sert toujours de plateforme où de nombreuses personnes et organisations parmi les plus influentes du monde annoncent de grands mouvements — Elon Musk se trouve être l’un d’entre eux. Mais malgré son incroyable influence, Elon Musk aura du mal à convaincre la base d’utilisateurs actuelle de Twitter de le suivre sur une autre plateforme qui prône la liberté d’expression. Twitter a beau faire respecter sa politique de contenu de temps à autre, il n’en reste pas moins que les opinions y sont très libres.