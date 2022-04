Voici la Poco Watch, et les Poco Buds Pro Genshin Impact l’accompagnent

Poco est surtout connu pour la fabrication de smartphones qui offrent les meilleures caractéristiques techniques possibles pour un prix abordable. Bien sûr, les smartphones sont les appareils les plus populaires de ce type, mais il y a beaucoup plus à explorer quand il s’agit de la technologie mobile.

Poco a lancé sa première smartwatch appelée Poco Watch. En outre, la société a également présenté l’édition Genshin Impact des écouteurs entièrement sans fil Poco Buds Pro. Ces deux produits ont été lancés avec le Poco F4 GT dans le monde entier. Le design de la Poco Watch n’est pas sans rappeler les fameuses fuites concernant l’apparence de l’Apple Watch Series 7.

La Poco Watch est dotée d’un cadran de forme carrée et d’un écran tactile AMOLED de 1,6 pouce. L’écran est doté d’une couche de verre incurvé 2,5 D et prend en charge la fonctionnalité Always-on-Display et plus de 100 cadrans de montre. Il y aura également des cadrans de montre personnalisés pour les fans de Poco.

La smartwatch Poco est équipée de plus de 100 modes d’entraînement comme la course, la marche, le HIIT, le trekking, la corde à sauter, le cyclisme, et bien d’autres encore. Il y a un capteur SpO2, un capteur de sommeil et un capteur de fréquence cardiaque. D’autres fonctions incluent la gestion du stress, l’entraînement à la respiration et le suivi des règles.

Elle est alimentée par une batterie d’une capacité de 225 mAh et offre une autonomie de 14 jours. Elle prend également en charge le GPS multi-système et une résistance à l’eau à 50 mètres. La Poco Watch est équipée de la version Bluetooth 5.0 et est compatible avec les appareils Android et iOS.

La Poco Watch est proposée en trois coloris, à savoir bleu, noir et ivoire. Elle est également compatible avec des bracelets simples de différentes couleurs.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Poco a également fait un pas dans le marché audio avec le lancement des Poco Buds Pro, qui est aussi une édition Genshin Impact. Puisqu’il s’agit d’une variante Genshin Impact, les fans obtiendront un étui sur le thème de Klee et le support des notifications vocales Klee.

Les écouteurs sans fil sont dotés d’une fonction intelligente d’annulation active du bruit de 35 dB, avec prise en charge du mode double transparence. Il existe trois modes d’annulation du bruit, à savoir, profond, équilibré et léger. Les écouteurs utilisent des algorithmes d’intelligence artificielle pour ajuster les paramètres d’annulation du bruit en fonction du niveau de bruit ambiant et de l’utilisation quotidienne. Il dispose d’un pilote dynamique composite de 9 mm et prend en charge un système à triple micro.

Le Poco Buds Pro prend en charge des fonctionnalités sympas telles que la connectivité à deux appareils pour une connexion transparente entre deux appareils en même temps, la résistance à l’eau IPX4, la fonction « Trouvez vos écouteurs » et diverses commandes tactiles (double-tap pour répondre/maintenir l’appel, lire/penser la musique, appuyer et maintenir l’un des écouteurs pour entrer et sortir des modes d’annulation du bruit ou de transparence, triple-tap pour mettre fin aux appels/basculement vers une autre chanson).

L’autonomie totale de la batterie est de 28 heures, avec jusqu’à 6 heures sur une seule charge. Les écouteurs prennent en charge la charge rapide et peuvent assurer une durée de lecture de 3 heures en seulement 10 minutes de charge. Ils prennent également en charge la recharge sans fil Qi.

Prix et disponibilité

Le prix de la Poco Watch est de 79 €, tandis que celui des Poco Buds Pro est de 69 €. Les deux produits Poco seront disponibles à la vente à partir du 28 avril.