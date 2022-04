Apple propose une mise à jour de Studio Display qui corrige les problèmes de webcam

Cependant, le produit est essentiellement un écran connecté de 27 pouces et est actuellement unique dans la gamme d’appareils d’Apple, ce qui le rend propice aux bugs et autres mésaventures. Au moment de l’incident original, Apple a répondu aux journalistes, déclarant que la société avait « découvert un problème où le système ne se comporte pas comme prévu ».

Après son annonce à la mi-mars, plusieurs critiques, dont Joanna Stern du Wall Street Journal et Nilay Pate, rédacteur en chef de The Verge , ont émis des avis sévères sur la caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels du Studio Display. Joanna Stern a comparé la qualité d’image du Studio Display à celle d’un « vieux BlackBerry », tandis que Nilay Pate a décrit les résultats catastrophiques obtenus avec la webcam dans plusieurs applications, notamment FaceTime, Zoom, Photo Booth et QuickTime.

Les utilisateurs devraient pouvoir mettre à jour leur Studio Display vers la version 15.5 du micrologiciel (Build 19F5062g) en sélectionnant Préférences Système > Mise à jour logicielle, en installant d’abord le logiciel de développement ou la version bêta publique appropriée. Jennie Orphanopoulos, porte-parole d’Apple, a déclaré à The Verge que la mise à jour concerne « la réduction du bruit, le contraste et le cadrage » de la caméra Web du Studio Display.