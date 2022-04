Le Vivo X80 marquera l’arrivée du nouveau capteur photo Sony IMX866

Les smartphones sont susceptibles de prendre en charge un écran à 120 Hz, Android 12 avec OriginOS Ocean par-dessus, des caméras de 50 mégapixels, des capacités de charge rapide, et plus encore. Le Vivo S15e sera également de la partie.

La puce d’imagerie V1+ de Vivo est destinée à améliorer la photographie en basse lumière, en réduisant le bruit, en améliorant la luminosité, la précision des couleurs, et plus encore. Elle rivalise avec la puce MariSilicon X de OPPO.

Son successeur est livré avec un remplissage RGBW au lieu du filtre Quad Bayer , et donc, il assure une performance en basse lumière bien améliorée. Il sera associé au FAI V1+ de Vivo, au revêtement anti-reflets Zeiss T* et au support de la stabilisation par cardan. Tout cela peut contribuer à fournir une expérience améliorée de l’appareil photo du smartphone.

Selon une récente publication sur Weibo, la série Vivo X80 sera équipée du premier capteur Sony IMX866 RGBW au monde , qui succédera au célèbre capteur IMX766. Le capteur IMX766 est visible sur la série Vivo X70, le Xiaomi 12 Pro, le Realme GT 2 Pro, et plus encore.

Vivo est prêt à lancer la série Vivo X80 cette semaine, et avant cela, il a confirmé quelques détails sur ses caméras. La nouvelle gamme de produits phares, qui serait composée du Vivo X80, du X80 Pro et du X80 Pro+, a été confirmée comme étant équipée d’un tout nouveau capteur photo Sony IMX866.