Une source révèle les changements réservés à l’iPhone 14 Pro

La gamme d’iPhone 13 de l’année dernière n’était pas une grande amélioration par rapport à son prédécesseur, mais la gamme d’iPhone 14 de cette année pourrait être beaucoup plus excitante, suggère le populaire journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Gurman réitère de nombreuses prédictions que nous avons déjà entendues, telles que l’iPhone 14 Pro et Pro Max seront des mises à niveau massives par rapport à leurs prédécesseurs et les nouveaux smartphones auront le même aspect général que les modèles sortants.

Le journaliste a corroboré les informations selon lesquelles le modèle mini de 5,4 pouces a été abandonné au profit d’un modèle Max de 6,7 pouces. La rumeur confirme également que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max reprendront la puce A15 Bionic de l’année dernière — qui, soit dit en passant, n’a rien à envier aux puces qui équipent les meilleurs smartphones Android actuels — tandis que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront équipés de la nouvelle puce A16, qui serait basée sur un processus de fabrication 4 nm plus avancé, ce qui devrait la rendre plus rapide et moins gourmande en énergie.

Les modèles Pro sont également très susceptibles de présenter une découpe en forme de pilule pour le système biométrique Face ID et une découpe en forme de trou pour la caméra frontale, tandis que les modèles standards s’en tiendront à l’encoche.

Il a également confirmé les rumeurs selon lesquelles les iPhone 14 Pro et Pro Max seront dotés d’un nouveau capteur principal de 48 mégapixels, et c’est apparemment la raison pour laquelle la bosse de leur caméra est devenue plus grande. Le capteur grand-angle de 48 mégapixels serait plus grand que la caméra de 12 mégapixels qu’elle remplace et la hauteur de l’objectif a également augmenté d’environ 5 à 10 %.

De réelles nouveautés

L’ensemble de la gamme pourrait également offrir une connectivité satellite, ce qui permettrait aux smartphones d’envoyer des messages et des alertes SOS par le biais de réseaux satellites. Selon un rapport antérieur, tous les modèles seront dotés d’une nouvelle caméra frontale qui sera capable de produire des images plus nettes et plus lumineuses.

Enfin, Apple pourrait introduire de nouvelles couleurs, notamment une nouvelle teinte violette, qui changera de nuances en fonction de l’éclairage. La série d’iPhone 14 sera probablement annoncée en septembre.