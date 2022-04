Ubuntu 22.04 LTS est disponible, et les propriétaires de Raspberry Pi ont de quoi se réjouir

Les datacenters fonctionnent avec des outils assez spécifiques et Linux est depuis longtemps le favori des hyperscalers, mais Ubuntu possède un certain nombre d’attributs uniques. Par exemple, Canonical affirme qu’Ubuntu est « la seule distribution Linux prenant en charge les VM confidentielles d’Azure ».

Un changement particulièrement excitant est que même le Pi 2 Go d’entrée de gamme devient compatible avec Ubuntu, une autre nouvelle excitante dans la gamme toujours plus attrayante du Pi. Bien que la distribution principale du Raspberry Pi puisse être plus adaptée, les options sont amusantes.

Comme le rapporte The Register, Canonical a apporté des modifications à l’optimisation de GNOME, ainsi que des techniques de triple tampon et des changements dans le swapping. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester 22.04 sur un Pi, mais je suis sûr que ce sera bientôt le cas.

« Notre mission est d’être une plateforme open source sécurisée, fiable et cohérente — partout », a déclaré Mark Shuttleworth, PDG de Canonical. « Ubuntu 22.04 LTS débloque l’innovation pour les industries ayant des besoins de sécurité d’infrastructure exigeants, comme les télécommunications et l’automatisation industrielle, soutenant leur transformation numérique ».