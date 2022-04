Google dépose une marque pour le nom Pixel Watch, le lancement est proche

Nous avons vu des rendus et des fuites d’images marketing qui nous disent à peu près que la tant attendue Google Pixel Watch va finalement être dévoilée cette année. Et oui, ce sera le nom officiel de l’appareil malgré le nom de code interne « Rohan ». Un dépôt auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) révèle que Google a demandé une marque pour le nom « Pixel Watch ».

Dans le dépôt, Google indique que « l’enregistrement de la marque PIXEL WATCH est destiné à couvrir les catégories de smartwatches ; de boîtiers adaptés pour contenir des smartwatches ; d’ordinateurs portables de la nature de smartwatches ; de bracelets de smartwatches ; de bracelets de smartwatches ». La date indiquée sur la demande est le 22 avril 2022. Le statut actuel note que la marque a été acceptée par l’USPTO et a satisfait aux exigences minimales de dépôt, bien qu’elle n’ait pas encore été attribuée à un examinateur.

La Pixel Watch aura un cadran rond, d’après les rendus et les images marketing, et le rendu le plus récent montre que l’appareil disposera d’une intégration à Fitbit. Un rendu du cadran de la Pixel Watch par Evan Blass a montré trois icônes sur l’écran. L’une sur la gauche est pour un compteur de pas, celle sur la droite compte les battements de cœur par minute, et celle au centre montre l’intégration Fitbit.

Vous vous souvenez peut-être qu’Alphabet, la société mère de Google, a annoncé en novembre 2019 qu’elle allait acheter Fitbit pour 2,1 milliards de dollars.

La montre a un cadran rond, il n’y a pas de bague tournante sur la Pixel Watch, et elle fonctionnera très probablement sous Wear OS 3.1. La montre connectée sera également dotée de la nouvelle génération de Google Assistant, ce qui lui permettra de traiter les questions et les tâches sur l’appareil. Sans détour vers les serveurs de Google, les réponses de l’assistant numérique devraient être plus rapides.

Une puce Samsung devrait être utilisée à l’intérieur, car les SoC pour les wearables de Qualcomm ont causé des problèmes en combinaison avec Wear OS. En outre, on ne sait pas quel sera le prix du wearable et à partir de quand Google prévoit d’envoyer la smartwatch aux premiers acheteurs.

Une réelle importance pour Google

L’introduction de la Pixel Watch sera vraiment un moment important pour Google qui construit rapidement un écosystème autour de la marque Pixel. Après la montre, une tablette Pixel serait la prochaine sur la liste. En février dernier, nous vous avons vu un rendu d’un tel produit qui a été créé à partir d’une image d’une tablette Pixel vue dans un brevet que Google a déposé au Japon en 2019.

Bien sûr, il est difficile de dire quand Google annoncera la Pixel Watch. Et une marque déposée ne confirme aucun autre détail sur le matériel ou le système d’exploitation. Quoiqu’il en soit, la nouvelle montre connectée pourrait être annoncée le mois prochain en même temps que le Pixel 6 a dans le cadre de la Google I/O. La conférence des développeurs aura lieu le 11 mai.