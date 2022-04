Après l’intervention de l’UE, Google propose des fenêtres contextuelles de cookies moins déroutantes

Quiconque navigue régulièrement sur le Web en Europe aura cliqué sur des milliers de fenêtres de consentement aux cookies. Traditionnellement, Google et d’autres ont rendu difficile la désactivation du suivi par cookies, en masquant l’option de rejet des cookies derrière de multiples couches de fenêtres et de boutons facilement actionnables.

Toutefois, après s’être fait taper sur les doigts par les autorités de réglementation, Google ajoute désormais un bouton « rejeter tout » à ses fenêtres de consentement aux cookies, en commençant par la France.

« Au cours de l’année écoulée, les régulateurs qui interprètent les lois européennes exigeant ces bannières, y compris les autorités de protection des données en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, ont mis à jour leurs conseils pour la conformité », a déclaré Google. « Nous nous sommes engagés à respecter les normes de ces conseils mis à jour et avons travaillé avec un certain nombre de ces autorités ».

Google décrit les changements comme une « refonte complète » et pas « juste un nouveau bouton » et il est facile de voir pourquoi : beaucoup de choses ont changé sur la façon dont Google traite le consentement au suivi.

La société a déclaré avoir passé un temps considérable à retravailler son approche des cookies pour la nouvelle fenêtre contextuelle, en raison de complexités qui pourraient ne pas être apparentes pour l’internaute moyen.

La chasse aux cookies

« Cette mise à jour signifiait que nous devions réorganiser la façon dont les cookies fonctionnent sur les sites Google, et apporter des changements profonds et coordonnés à l’infrastructure critique de Google », a expliqué l’entreprise. « De plus, nous savions que ces changements auraient un impact non seulement sur Recherche et YouTube, mais aussi sur les sites et les créateurs de contenu qui les utilisent pour développer leurs activités et gagner leur vie ».

En France, nous avons déjà commencé à voir apparaître le nouveau cookie à partir du début du mois d’avril. Il devrait être disponible pour davantage d’utilisateurs de YouTube et de Google en Europe, car il est toujours en cours de déploiement au moment de la rédaction. La nouvelle bannière de cookies montre des tonnes d’informations sur la façon dont Google utilise les cookies. La fenêtre contextuelle semble très détaillée, car le géant technologique a expliqué ce que l’option « Accepter tout » fera.