Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée « Templates ». Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs de réaliser des Reels en empruntant des formats vidéo populaires sur la plateforme.

Selon l’article d’Insider, Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’utiliser des formats vidéo déjà créés à partir du format, de la même manière que TikTok permettra aux utilisateurs d’utiliser des formats vidéo populaires.

Une information en provenance de The Verge a déclaré que la nouvelle fonctionnalité d’Instagram est analogue à celle de TikTok, permettant aux utilisateurs d’utiliser des modèles prédéfinis. Les modèles permettent aux utilisateurs de créer plus facilement des vidéos en déposant simplement leur contenu dans une séquence préétablie et sont facilement accessibles à ses utilisateurs.

Alessandro Paluzzi a repéré la première version des modèles en janvier et a publié ses conclusions sur Twitter. Un autre compte, Josephine Hill, a déclaré qu’elle avait déjà essayé la fonctionnalité.

Elle a publié des captures d’écran sur Twitter en mars, montrant comment les utilisateurs peuvent facilement remplacer les cadres par leurs propres clips. Les utilisateurs auront également la possibilité d’ajouter leur propre bande sonore, à l’instar de ce qui se passe sur Instagram Reels.

Instagram REELS announced a new feature! “Use as template” allows user to replace the clips with your own and it will match the time stamps of the template reel. Let me know what you think of this feature. Does this make you want to create more reels? pic.twitter.com/rLMJAX89jG

— Jo Millie (@JosephineMedia) March 26, 2022