Le puissant et alléchant DJI Mini 3 Pro s’affiche au prix de 829 euros

Comme c’est une tradition depuis de nombreuses années dans le secteur de la technologie, le DJI Mini 3 Pro est apparu dans une nouvelle fuite qui semble tout révéler sur le drone à venir avant même son annonce officielle. Deux jours seulement après qu’une fuite de photos a révélé le design du successeur du Mini 2 sous tous les angles, le revendeur néerlandais TopRC a accidentellement publié un listing (maintenant supprimé) pour le drone, qui dévoile toutes ses spécifications et caractéristiques.

Le listing est à peu près tout ce que l’on attend d’un drone moderne, à l’exception de son prix. D’après le listing, le Mini 3 Pro résoudra les problèmes de son prédécesseur, tout en maintenant le drone sous la limite des 250 g, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de l’enregistrer dans de nombreux pays, dont la France.

Quelles sont les nouveautés ? La fuite indique que le drone sera doté d’un système de détection d’obstacles tridirectionnel (c’est-à-dire vers l’avant, l’arrière et le bas), ce qui sera un gros avantage, en particulier pour les amateurs. En outre, le drone va être doté du FocusTrack, un mode qui comprendra ActiveTrack 4.0 (pour suivre les sujets à une distance constante), Spotlight 2,0 et Point of Interest 3.0 (pour tourner autour des grands points focaux). Tous ces éléments devraient faire du Mini 3 Pro un puissant outil pour les amateurs qui veulent capturer des plans de vol comme les pros !

Il y a aussi la promesse d’une qualité d’image améliorée. Selon le listing qui a fuité, le Mini 3 Pro aura un capteur CMOS de 1/1.3 pouce avec des pouvoirs HDR et un double ISO natif. Ce dernier donnera effectivement au capteur du drone un deuxième niveau de sensibilité native à un ISO plus élevé — combinez cela avec l’ouverture lumineuse f/1,7 de l’objectif, et il devrait être beaucoup plus utilisable en basse lumière.

Par ailleurs, il semble que le Mini 3 Pro sera une version compacte du vieillissant Mavic Air 2. Il disposera apparemment d’un mode vidéo 4K à 60 fps (contre 4K/30p sur le Mini 2), ce qui devrait être pratique pour créer des clips en demi-teinte, et il y a aussi apparemment un mode brut de 48 mégapixels.

Le drone parait ? Oui, mais…

D’après le listing, nous bénéficierons également de quelques minutes de vol supplémentaires par rapport au DJI Mini 2 (jusqu’à 34 minutes, au lieu de 31 minutes), ainsi que de la promesse d’une autonomie encore plus longue grâce à une mystérieuse nouvelle Intelligent Flight Battery Plus. Cette dernière devrait permettre d’atteindre une impressionnante autonomie de 47 minutes, avec toutefois un poids supplémentaire qui fera passer le drone au-dessus de la barre des 250 grammes.

Malheureusement, et avant de vous emballer, sachez que @DealsDrone laisse entendre que DJI pourrait avoir reporté la date de sortie du Mini 3 au mois de mai, plus tard que le mois d’avril précédemment prévu. La raison n’est pas encore claire, mais si c’est lié aux confinements actuels en Chine, alors d’autres retards et des pénuries de stock semblent possibles.

DJI had delay the Mini 3 release date to May, and this price of rumor I think is correct pic.twitter.com/F8d1UFiF3a — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 19, 2022

Ensuite, il y a le prix du drone. Cette dernière fuite indique que le Mini 3 Pro (avec le contrôleur RC-N1) est listé pour 829 euros. Si ce prix est analogue en France, il s’agira d’un bond significatif par rapport au DJI Mini 2 à 459 euros.