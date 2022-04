Les MacBook Air M2 et Mac Mini M2 devraient être annoncés à la WWDC 2022

La WWDC 2022 approche à grands pas, et les fans d’Apple peuvent s’attendre à une nouvelle série de Mac au mois de juin. Il a déjà été largement rapporté et spéculé qu’Apple pourrait profiter de sa conférence dédiée aux développeurs pour dévoiler un MacBook Air entièrement redessiné, et maintenant nous entendons dire qu’une nouvelle mise à niveau du Mac mini, dotée d’un processeur M2 qui n’a pas encore été annoncé, pourrait également être dévoilée lors du salon.

Selon Notebookcheck, LeaksApplePro, une source fiable d’informations sur Apple, a déclaré sur les réseaux sociaux que les nouveaux MacBook Air M2 et Mac Mini M2 seraient lancés à la WWDC 2022.

Hearing the M2 MacBook Air and the M2 Mac mini at WWDC. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) April 21, 2022

Si ces rapports sont exacts, le nouveau Mac mini et le nouveau MacBook Air pourraient être parmi les deux premiers nouveaux Mac à être équipés de la nouvelle puce Apple Silicon. Le Apple M2 succéderait au Apple M1, qui a été introduit à l’origine sur les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini.

Étant donné qu’Apple avait présenté ces trois appareils lors de la WWDC 2020 avec le lancement de son processeur M1, il serait logique qu’Apple dévoile plus d’un ordinateur Mac lorsqu’elle présentera la puissance de son processeur M2 de nouvelle génération.

Avant la dernière série de rumeurs, il a été rapporté qu’Apple a discrètement testé 9 nouveaux modèles Mac avec son processeur M2. Comme le M1, le chipset M2 pourrait se décliner en plusieurs configurations différentes pour cibler différents publics, des consommateurs et prosumers aux professionnels et power users.

Des difficultés de production ?

Cependant, on ne sait toujours pas quels sont les plans d’Apple, car le fabricant de Mac, habituellement très discret, ne commente pas les rumeurs ou les spéculations. La pandémie mondiale pourrait également influencer les plans d’Apple en matière de lancement de matériel cette année.

Avec les récentes épidémies de la COVID-19 en Chine, certaines parties du pays font l’objet de nouvelles mesures de confinement, ce qui a non seulement affecté la production de composants et la fabrication d’appareils, mais les effets se répercutent également sur l’industrie du transport et de la logistique du pays.

Le processeur M2 devrait concurrencer les processeurs d’AMD et d’Intel, comme le processeur 13e génération d’Intel, qui devrait être officiellement dévoilé cet automne. Comme le M1, le Apple M2 devrait apporter une augmentation des performances du processeur et des graphiques tout en maintenant l’efficacité énergétique.