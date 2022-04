DJI Mini 3 Pro : une énorme fuite de photos révèle le design

Une autre énorme fuite de photos du DJI Mini 3 Pro a révélé le design du nouveau drone sous presque tous les angles — et les clichés montrent que ses nouvelles fonctionnalités sont venues au détriment de son élégante apparence.

Le Mini 3 Pro est censé être un successeur plus avancé du DJI Mini 2, qui est actuellement le plus petit modèle de DJI et certainement le meilleur drone pour les débutants. Mais, son successeur a dû intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme les capteurs d’évitement d’obstacles, sans augmenter son encombrement — et cela a apparemment donné lieu à un design plus grossier.

Les photos divulguées par @DealsDrone (ci-dessous) confirment que le drone aura le design que nous avons vu sur l’emballage divulgué en mars, qui comprend deux grands capteurs d’obstacles orientés vers l’avant. Si les nouvelles photos sont authentiques, alors il semble que ces bosses comprendront également des capteurs orientés vers l’arrière.

Mini 3 ? photos pic.twitter.com/uia1kYLv5y — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 16, 2022

C’est la photo de côté du Mini 3 Pro qui montre vraiment sa corpulence, en particulier lorsque ses bras sont dépliés. Mais l’apparence d’un drone n’est pas une priorité pour de nombreux pilotes et il y a probablement de bonnes raisons pour sa conception, les précédentes fuites indiquant l’inclusion d’une plus grande batterie et d’un plus grand capteur photo sur le drone.

Il semble que le Mini 3 Pro, comme son prédécesseur, passera sous la barre cruciale des 250 g. Dans de nombreux territoires, les drones qui pèsent moins de 250 g sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, et ces photos montrent à nouveau un marquage sur le dessous du Mini 3 Pro qui indique « ultra léger, 249 g ». Ce qui n’est pas encore clair, c’est si le Mini 3 Pro dispose d’une marge de manœuvre supplémentaire dans ce poids pour ajouter des accessoires comme des filtres ND et des protections d’hélice, tout en restant sous la barre des 250 g.

Le drone pourra filmer en portrait

Une autre des photos divulguées, montrant un gros plan de la caméra, semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le DJI Mini 3 Pro sera capable de filmer des vidéos en portrait, ce qui sera populaire parmi ceux qui cherchent à créer des vidéos aériennes pour Instagram ou TikTok. Étant donné l’ampleur de cette fuite, il semble probable que le prochain drone de DJI sera lancé prochainement, avec un décollage complet probable plus tard ce mois-ci.

Malheureusement, nous ne savons toujours pas quelle sera la taille de son capteur. Les précédentes rumeurs faisaient état d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce, ce qui serait plus grand que la puce de 1/2.3 pouce du DJI Mini 2, mais c’est un détail important dont nous n’entendrons peut-être pas parler avant le lancement officiel.

Il y a aussi la question du nombre exact de versions du Mini 3 Pro que nous aurons. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de fuites ou de rumeurs au sujet d’un drone DJI Mini 3 standard, à l’exception de certains prix possibles qui proviennent des réseaux sociaux chinois.

Cela signifie qu’il est possible que nous verrons un DJI Mini 3 Pro débarquer plus tard ce mois-ci, avec différents bundles offrant différents prix. Le pack le plus cher devrait inclure le nouveau contrôleur RC DJI que nous avons également vu fuiter récemment. Mais il est probable que nous verrons également un DJI Mini 3 Pro moins cher sans ce contrôleur, avec un bundle plus abordable comprenant un contrôleur standard qui fonctionne avec votre smartphone.