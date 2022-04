La souris Logitech Lift Vertical est une souris ergonomique

Logitech n’est pas étrangère aux souris verticales. De nombreux fans des accessoires de la société se souviennent probablement de la souris MX Vertical d’il y a quelques années, qui prétendait offrir une position plus ergonomique pour les poignets et les mains des utilisateurs au cours de leur journée de travail. La MX Vertical était suffisamment intéressante pour attirer l’attention, mais près de quatre ans et presque une pandémie plus tard, Logitech cherche à mettre à jour sa souris verticale.

Cette semaine, Logitech a présenté la souris Lift Vertical, qui rejoint la série Ergo de la société et — du moins à première vue — ne semble pas si différente de la souris MX Vertical à laquelle elle succède.

Cependant, il existe quelques différences essentielles entre les deux. Pour commencer, alors que la souris MX Vertical n’est disponible qu’en une seule couleur, la Lift Vertical est proposée dans un certain nombre d’options de couleurs — Graphite, Blanc cassé et Rose. De même, la MX Vertical a peut-être poussé les gauchers à se tourner vers d’autres marques à la recherche d’une souris adaptée à leurs mains, mais la Lift Vertical les accueille.

Si le fait que la gamme Lift Vertical comprenne une souris pour gauchers est déjà une nouvelle en soi, l’ergonomie reste le maître mot. Dans son annonce d’aujourd’hui, Logitech affirme que la souris Lift Vertical place la main de l’utilisateur à un angle de 57 degrés, ce qui est apparemment suffisant pour réduire la tension sur les poignets.

Logitech précise que la Lift Vertical a été conçue pour les personnes ayant des mains petites à moyennes, de sorte que ceux qui ont des mains plus grandes peuvent vouloir se tourner vers la MX Vertical à la place (en supposant que les deux souris continuent d’exister l’une à côté de l’autre).

Une connexion en Bluetooth LE

Au-delà de ces changements, vous trouverez dans la Lift Vertical un grand nombre de fonctionnalités identiques à celles présentes dans de nombreux autres accessoires Logitech. La souris se connecte à des périphériques en Bluetooth Low Energy ou avec le récepteur USB Logi Bolt qui l’accompagne, et elle prend également en charge Logitech Flow afin que vous puissiez l’utiliser avec trois périphériques différents à la fois, même lorsque vous déplacez des fichiers entre ces périphériques. Ses boutons sont programmables à l’aide du logiciel Logi Options et, selon Logitech, la pile AA nécessaire à son alimentation durera jusqu’à 24 mois avant de devoir être remplacée.

La souris Lift Vertical est lancée ce mois-ci dans les couleurs graphite, blanc cassé et rose. La plus grande différence par rapport à la souris MX Vertical est sans doute son prix : alors que la MX Vertical vous coûtera 119,99 euros, la Lift Vertical coûte 79,99 euros. Le modèle pour gaucher n’est disponible qu’en graphite, tandis que les modèles pour droitiers sont disponibles dans les trois coloris.