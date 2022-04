Selon un rapport, les séries iPhone SE 3 et Pixel 6 ne se vendent pas

La seule indication sur les ventes de la nouvelle gamme Pixel 6 que nous avons vue remonte à février, lorsque Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, parlant des résultats du quatrième trimestre, a déclaré que les nouveaux modèles ont contribué à générer un « record de ventes trimestrielles de tous les temps pour la gamme Pixel ». Google était très optimiste au sujet de la série Pixel 6, au point de demander à sa chaîne d’approvisionnement suffisamment de composants pour produire deux fois le nombre d’unités vendues au cours de l’année précédente.

En 2020, les ventes de Pixel ont été estimées par IDC à 3,7 millions d’unités, soit une forte baisse par rapport aux 7 millions livrés en 2019. Pour 2021-22, Google pensait avoir un grand gagnant avec les modèles actuels. Pour la première fois, Google a conçu son propre chipset appelé Tensor, ce qui lui a permis d’ajouter des fonctionnalités spéciales aux nouveaux Pixel qu’il n’aurait pas pu faire avec des chipsets achetés à des tiers.

Elle a également rehaussé la qualité de construction des smartphones, ajouté un capteur de caméra de 50 mégapixels aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et donné à cette dernière variante un objectif périscope pour fournir un zoom optique 4x et 20x en utilisant le Super Res Zoom. Il a également fixé un prix agressif pour les deux smartphones (à partir de 599 euros pour le Pixel 6 et 899 euros pour le Pixel 6 Pro) et le modèle premium est livré avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Mais un rapport publié cette semaine par PCMag et rédigé par la société de recherche Wave7 révèle comment la série des Google 6 a du mal à passer à la caisse. Un représentant a déclaré que les ventes du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro sont limitées aux fans « irréductibles » du Pixel.

Le rapport indique que Google a dû commencer à payer des « pots-de-vin » aux représentants. Connu sous le nom de « spiffs », il s’agit d’une procédure d’exploitation standard pour de nombreux fabricants, Samsung utilisant également cette pratique. Cependant, Wave7 souligne que les pots-de-vin du Pixel 6 de Google sont « très élevés ». Ne soyez donc pas surpris si vous visitez la boutique d’un opérateur mobile, et que le vendeur vous met soud les yeux la gamme Pixel 6.

l’iPhone SE également ciblé

En plus des derniers modèles Pixel, un autre appareil très attendu qui ne marque pas de points à la caisse est l’iPhone SE 3. 56 % des représentants des opérateurs affirment que le nouvel iPhone SE a suscité une demande de la part des consommateurs supérieure à celle que le précédent modèle iPhone SE avait suscitée l’année dernière. 8 % des représentants interrogés ont déclaré que le nouveau modèle était plus demandé.

Même Ming-Chi Kuo a qualifié de « terne » l’intérêt pour le modèle à bas prix. Wave7 affirme qu’Apple ne semble pas trop intéressé par la commercialisation de l’iPhone SE 3. Le cabinet d’études écrit : « Wave7 Research n’a pas connaissance d’une quelconque publicité télévisée, radio, extérieure ou imprimée pour l’appareil », et un représentant de Verizon a déclaré au chercheur que « peu de gens savent qu’il est sorti ».

Étant donné la faible demande pour les séries d’iPhone 12 et 13 mini, l’écran plus petit de 4,7 pouces de l’iPhone SE pourrait être la principale raison pour laquelle les acheteurs ne se précipitent pas pour prendre l’appareil. Toutefois, il y a un point positif pour Apple.