Le nouveau Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm pourrait faire ses débuts dans le OPPO Reno 8

Une nouvelle fuite suggère quel smartphone pourrait être le premier appareil à utiliser le prochain SoC de milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 1, comme le rapporte Gizmochina. Selon l’auteur de la fuite, Digital Chat Station, il s’agirait d’un smartphone OPPO portant le numéro de modèle PGAM10. Comme le suppose Gizmochina, le PGAM10 pourrait être le prochain OPPO Reno 8.

Le chipset Snapdragon 7 Gen 1 est positionné en dessous du Snapdragon 8 Gen 1, qui est actuellement le SoC de référence pour presque tous les smartphones phares. Bien que le premier ne soit pas susceptible de fournir des performances haut de gamme, cela ne signifie pas que le Reno 8 de OPPO serait lent.

Selon Digital Chat Station, le smartphone sera équipé d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À en juger par ces spécifications, le ratio d’aspect du Reno 8 serait de 20:9, ce qui est légèrement plus grand et un peu plus étroit que le Galaxy S22+.

Le Reno 8 devrait également être équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran et disposera probablement d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Les fuites rapportent que le nouveau smartphone pourrait éventuellement avoir un support de charge rapide de 80 W, qui est probablement la technologie de charge VOOC de OPPO, également connue sous le nom de charge Warp sur les smartphones OnePlus. En comparaison, le OnePlus 10 Pro a une batterie de 5 000 mAh qui se charge en 32 minutes avec la même vitesse de charge de 80 W.

Concernant les caméras, selon les rumeurs, vous allez disposer de caméras frontales avec un capteur de 32 mégapixels pour les selfies, et un capteur de 50 mégapixels pour les clichés de paysage.

Digital Chat Station a également mentionné que le Reno 8 pourrait être équipé du processeur d’imagerie personnalisé MariSilicon X de OPPO, introduit avec le OPPO Find X5 Pro, qui booste les performances de la caméra en basse lumière et les vitesses de traitement des photos du smartphone.

On va retrouver la puce MariSilicon X

Grâce au MariSilicon X, les smartphones de OPPO atteignent une véritable capture vidéo HDR 4K de 20 bits et 20 arrêts, qui, selon le fabricant, rivalise avec la perception de la gamme dynamique de l’œil humain. MariSilicon X est également capable d’atteindre 18 trillions d’opérations par seconde, ce qui est le record pour un NPU mobile, et parvient à le faire avec une consommation d’énergie minimale.

Dans mon test du Find X5 Pro, j’ai remarqué que grâce au MariSilicon X, le Find X5 Pro « offre une bien meilleure gamme dynamique et des photos nocturnes plus agréables » que son prédécesseur, qui avait la même configuration de caméra, mais sans la puce personnalisée de OPPO.

C’est très bien pour OPPO de commencer à offrir son système de caméra phare sur des smartphones non-phares.