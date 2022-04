Meta, la société mère de Facebook, va lancer Horizon Worlds sur le Web et sur mobile

« Maintenant, Meta cherche à faire payer ces mêmes créateurs beaucoup plus que n’importe quelle autre plateforme. L’annonce [de Meta] met à nu l’hypocrisie de Meta. Elle montre qu’alors qu’ils cherchent à utiliser gratuitement la plateforme d’Apple, ils prennent volontiers aux créateurs et aux petites entreprises qui utilisent la leur », a ajouté Sainz.

Au cas où vous ne seriez pas au courant, Apple a aussi récemment dénoncé la réduction de 47,5 % pratiquée par Meta. « Meta s’en est pris à plusieurs reprises à Apple pour avoir facturé aux développeurs une commission de 30 % pour les achats in-app dans l’App Store — et a utilisé les petites entreprises et les créateurs comme bouc émissaire à chaque fois », a déclaré Fred Sainz, porte-parole d’Apple, à MarketWatch .

Pour l’instant, vous avez besoin d’un des casques VR Quest de Meta pour accéder à la plateforme Horizon Worlds. Cependant, avec le lancement de la version Web, cela change. Dans une interview séparée avec The Verge, Meta a également confirmé que Horizon Worlds sera lancé sur les smartphones plus tard dans l’année.

Horizon est la marque de Meta, la société mère de Facebook, pour sa suite d’applications de réalité virtuelle sociale « Métaverse » : Horizon Worlds, Horizon Workrooms, Horizon Venues, et bientôt Horizon Home. Chacune utilise votre avatar Meta et nécessite actuellement un compte Facebook actif pour y accéder.