Elon Musk ne rejoindra finalement pas le conseil d’administration de Twitter, a annoncé dimanche le PDG de la société. Cette nouvelle surprenante intervient quelques jours seulement après qu’il a été révélé que Musk avait acquis une participation de 9,2 % dans Twitter, devenant ainsi son principal actionnaire, et qu’il s’était vu offrir peu après un siège au conseil d’administration de la société.

Mais dans un tweet posté dimanche soir, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a expliqué que samedi — le jour où la nomination de Musk au conseil d’administration devait être officiellement effective — Musk a informé l’entreprise qu’il ne prendrait pas son siège.

« Je crois que c’est pour le mieux », a déclaré Agrawal dans son message. Musk n’a encore fait aucun commentaire public sur sa décision de rejeter l’invitation de Twitter à rejoindre son conseil d’administration.

« Nous avons annoncé mardi que Elon serait nommé au conseil d’administration sous réserve d’une vérification des antécédents et d’une acceptation formelle », a déclaré Agrawal dimanche. « La nomination d’Elon au conseil d’administration devait être officiellement effective le 4/9, mais Elon a partagé le matin même qu’il ne rejoindrait plus le conseil ».

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

—Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022