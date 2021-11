Niantic Lightship : une plateforme pour aider les développeurs à créer des applications Métaverse

Niantic, la société à l’origine du jeu Pokemon Go, basé sur la réalité augmentée, se prépare à lancer une nouvelle plateforme pour créer des applications « Métaverse du monde réel ».

Baptisée Lightship, cette plateforme aidera les développeurs à créer des applications et des jeux qui, à l’avenir, relieront le monde numérique et le monde réel, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des objets virtuels. La société a récemment organisé un événement de lancement mondial pour annoncer la plateforme Lightship.

Selon un récent rapport de The Verge, Lightship sera « construit autour des pièces nécessaires pour suturer ensemble le monde numérique et le monde réel ». Le PDG de Niantic, John Hanke, a déclaré à la publication que la plateforme permettra aux applications mobiles d’identifier si un utilisateur pointe une caméra vers le ciel ou l’eau.

Elle permettra aux utilisateurs de cartographier différentes surfaces et de mesurer la profondeur d’un environnement en temps réel. Elle permettra également aux utilisateurs de placer un objet virtuel derrière un objet physique, vraisemblablement en exploitant la technologie Reality Blending de la société.

La plateforme Lightship est en phase de développement depuis un certain temps. Cependant, la société l’a maintenant ouverte aux développeurs pour qu’ils puissent accéder à ses fonctionnalités. Bien que la boîte à outils logicielle soit gratuite, les développeurs doivent payer pour une fonction qui leur permet d’accéder à des expériences de réalité augmentée partagées sur plusieurs appareils simultanément.

L’avenir du Métaverse ?

En outre, le PDG de Niantic affirme que l’entreprise prévoit déjà de publier une mise à jour majeure pour Lightship l’année prochaine. Elle apportera une fonctionnalité appelée « système de positionnement visuel » qui s’adressera spécifiquement aux lunettes AR. Grâce à ce nouveau système, les lunettes AR dotées d’écrans seront en mesure d’identifier la position de l’utilisateur dans le monde réel et de maintenir un objet virtuel ancré à une position spécifique dans le monde réel. Cela pourrait donc être extrêmement utile pour les lunettes AR que Niantic développe en partenariat avec Qualcomm.

De plus, Hanke pense que Lightship fournira une plateforme riche en fonctionnalités pour les développeurs, car elle prend en charge à la fois iOS et Android. De plus, avec des entreprises comme Meta et Microsoft qui travaillent à convertir l’idée de Métaverse en réalité, Lightship sera une plateforme pertinente pour les développeurs à l’avenir.