Le Pixel 6a bat le Pixel 6 dans une fuite de résultats de benchmarks

OK, il semble qu’à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du Pixel 6a, les rumeurs et les fuites concernant le smartphone commencent à apparaître de plus en plus en ligne. Maintenant, Android Headlines rapporte l’apparition du Pixel 6a dans les résultats de Geekbench, et ce qui est curieux cette fois, c’est qu’il n’est pas apparu dans une seule liste, comme les smartphones le font habituellement, mais est apparu aux côtés du Pixel 6. Et pas seulement cela : mais il a battu son plus grand frère.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, la différence entre les performances des deux smartphones dans le test Geekbench est minime, il est donc possible en relançant le test que le Pixel 6 apparaisse en tête. Cependant, malgré cela, c’est certainement une bonne nouvelle lorsqu’il s’agit de savoir comment le Pixel 6a abordable se comporterait.

Une autre chose que nous pouvons voir sur le listing est une confirmation que le smartphone arborera 6 Go de RAM, ce que les précédentes rumeurs indiquaient. De plus, le Pixel 6a sera équipé de la puce Tensor de Google.

Sur le listing, vous pouvez voir que, bien que les deux smartphones aient eu des performances assez analogues l’un à l’autre, le Pixel 6a a fait mieux que le Pixel 6 dans les tests monocœurs et multicœurs.

Le listing Geekbench confirme également le nom de code « Bluejay » pour le Pixel 6a, ce qui corrobore à nouveau les précédentes rumeurs. Comme prévu, le smartphone fonctionnera sous Android 12 hors de la boîte, du moins à en juger par le listing. Et cela a du sens étant donné du fait que le Pixel 6a est censé être dévoilé lors de la conférence I/O de Google, qui se tiendra le mois prochain.

Qu’attendre du Pixel 6a ?

Tout d’abord, le Pixel 6a va apparemment arborer un écran full HD+ de 6,2 pouces. Cependant, on ne sait pas si le panneau prendra en charge un taux de rafraîchissement rapide, comme le 90 Hz. Son prédécesseur, le Pixel 5a, dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et certaines rumeurs affirment que le même taux de rafraîchissement sera présent sur le Pixel 6a.

Le Pixel 6a devrait être équipé de la même configuration de caméra que son prédécesseur, c’est-à-dire une caméra principale de 12 mégapixels, complétée par une caméra ultra-large de 12 mégapixels. À l’avant, le smartphone de milieu de gamme sera probablement équipé d’une caméra de 8 mégapixels pour les selfies. Cela étant dit, il est possible (et même probable) que Google ait quelques améliorations dans la caméra pour le Pixel 6a, en termes de capteurs utilisés et de la quantité de lumière qu’ils sont capables de capturer.

Le Pixel 6a disposera probablement de 128 Go de stockage interne, ce qui est amplement suffisant pour l’utilisateur régulier, voire même discutable, pour ceux d’entre vous qui aiment prendre beaucoup de photos. En dehors de cela, le Pixel 6a arborera apparemment une généreuse batterie de 4 800 mAh, ce qui devrait assurer une autonomie assez fiable.

Tout cela devrait coûter (avec un peu de chance) environ 450 dollars. Selon les rumeurs, le Pixel 6a devrait être dévoilé lors de la Google I/O, prévue les 11 et 12 mai prochains.