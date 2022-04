Des mises à niveau majeures de l’Apple Watch attendues avec une mise à jour logicielle massive

Il n’est pas clair si le nouveau design peut encore être proposé aux utilisateurs cette année, mais si c’est le cas, attendez-vous à ce que l’Apple Watch ressemble à une smartwatch complètement nouvelle étant donné le mélange d’un nouveau look, d’une mise à jour logicielle majeure et de mises à niveau matérielles majeures.

À bien des égards, cela était parfaitement logique, d’autant plus qu’Apple veut offrir une certaine cohérence de conception sur ses produits. Mais d’un autre côté, cette idée a finalement été abandonnée, apparemment parce qu’Apple a fini par rencontrer divers problèmes de conception qui ont rendu plus difficile pour ses fournisseurs de fabriquer les pièces nécessaires.

S’il est logique que watchOS 9 s’accompagne de nouvelles améliorations en matière d’activité, Apple souhaite également proposer de nouveaux modèles d’Apple Watch , notamment un modèle plus robuste qui pourrait disposer d’une batterie plus importante.

Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans la dernière lettre d’information Power On que l’Apple Watch devrait recevoir une mise à jour logicielle massive qui comprendra des améliorations pour le suivi des activités et de la santé . Et bien qu’aucun détail n’ait été fourni, il semble que la smartwatch va recevoir de nombreuses bonnes nouvelles sur plusieurs fronts.